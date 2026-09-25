Afra Saraçoğlu A.B.İ.’den Neden Ayrıldı? Şok İddia

Afra Saraçoğlu’nun A.B.İ.’den ayrılığıyla ilgili yeni bir kulis gündeme geldi. Ünlü oyuncunun kararının arkasında yaş farkı eleştirilerinin olduğu iddia edildi.

Afra Saraçoğlu A.B.İ.’den Neden Ayrıldı? Şok İddia
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 20:25

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. için final kararı alınırken diziden daha önce ayrılan Afra Saraçoğlu hakkında da yeni bir kulis gündeme geldi. Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre oyuncunun projeden ayrılığı tamamen kendi isteğiyle gerçekleşti.

Yaş Farkı Eleştirileri Gündemden Düşmedi

Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra ekranlara döndüğü A.B.İ. daha yayın hayatına başlamadan konuşulmaya başlanmıştı. Dizide Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ile İmirzalıoğlu’nun partner olması ise özellikle yaş farkı nedeniyle sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı.

52 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 29 yaşındaki Afra Saraçoğlu arasındaki 23 yıllık fark dizinin ilk bölümüyle birlikte yeniden gündeme geldi. Özellikle yakınlaşma sahnelerinin ardından “Ekranda uyumlu değiller” ve “Aralarında inandırıcılık yok” gibi yorumlar sosyal medyada sık sık paylaşıldı.

İddiaya Göre Ayrılık Kararı Saraçoğlu’ndan Geldi

Müge Dağıstanlı’nın kulis bilgisine göre bu eleştiriler Afra Saraçoğlu’nu oldukça etkiledi. İddiaya göre oyuncu setin artık kendisi açısından keyifli olmadığını düşündü ve yapım ekibine rolünün sona ermesini istediğini iletti.

Ancak Saraçoğlu ayrılığının ardından yaptığı açıklamada farklı bir noktaya dikkat çekmişti. Mayıs sonunda kendisine yöneltilen sorulara “Karakterimin hikâyesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum” diyerek yanıt vermişti. Anlaşmasının bir sezonluk olup olmadığı sorulduğunda ise “Evet, öyle konuştuk” demişti.

A.B.İ.’nin Kaderi Değişti

Saraçoğlu’nun ayrılığının ardından dizinin ikinci sezonunda kadro büyük ölçüde değişti. Bergüzar Korel’in başrole geçmesiyle Karadayı’nın yıllar sonra yeniden buluşan ikilisi de dikkat çekti. Fakat bu değişiklikler reytinglere beklenen şekilde yansımadı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre A.B.İ. ikinci sezonunun 5. bölümüyle ekranlara veda edecek. Afra Saraçoğlu cephesinden ise ortaya atılan yeni ayrılık iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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