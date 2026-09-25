Servetine Tedbir Koydurmuştu! Murat Övüç’ün Oğlu Ayrıldı

Magazin gündeminden düşmeyen Murat Övüç bu kez oğlu Burakcan’ın özel hayatıyla gündeme geldi. Övüç’ün oğlu Burakcan ile eşi boşandı. Ünlü isim oğlunun artık tek başına yaşadığını söylerken onun bundan sonraki hayatında mutlu olmasını istediğini dile getirdi.

Bu gelişme Murat Övüç’ün kısa süre önce oğluyla ilgili yaptığı sert açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı. Övüç tahliye olduktan sonra oğlu ve geliniyle arasındaki sorunları açıkça anlatmıştı.

“Servetimi Yiyemezsiniz” Demişti

102 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Murat Övüç hayatında bazı önemli değişiklikler yaptığını söylemişti. Bu süreçte oğlu ve geliniyle bağlarını kopardığını açıklayan Övüç kendilerine sunduğu imkanların kötüye kullanıldığını öne sürmüştü.

Özellikle parasal konularda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle oldukça sert konuşan Övüç oğlunun ve gelininin kendisine ait serveti kontrolsüz şekilde harcadığını iddia etmişti. Hatta avukatına talimat vererek mal varlığına ihtiyati tedbir koydurduğunu da açıklamıştı.

“Ben sana sermaye olsun diye para verdim sen bu sermayeyi karınla yiyemezsin” sözleriyle tepki gösteren Övüç yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirmişti.

Burakcan Artık Tek Başına Yaşıyor

Şimdi ise Övüç ailesinde yeni bir gelişme yaşandı. Murat Övüç oğlu Burakcan’ın evliliğinin sona erdiğini duyurdu. Övüç oğlunu evinde ziyaret ettiği sırada çektiği görüntülerde artık Burakcan’ın tek başına yaşadığını anlattı.

Oğlunun yeni hayatıyla ilgili konuşan Övüç onun mutlu ve huzurlu olmasını istediğini söyledi. Hatta ev işlerinde yardımcı olması için bir kişinin de işe alındığını belirtti.

“Aslan Gibi Babası Var Arkasında”

Oğluna sahip çıkan Murat Övüç yaşananların ardından Burakcan’ın yanında olduğunu özellikle vurguladı. “Aslan gibi babası var arkasında” diyen Övüç oğlunun yaşadığı zararların artık geride kalmasını istediğini söyledi.

Övüç’ün açıklamaları aile içinde yaşananların ardından oğluyla ilişkisini yeniden toparlamaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.