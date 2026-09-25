Deniz Seki’den Duygusal Paylaşım! “Bayhan’ım Ziyarete Geldi”

Ünlü şarkıcı Deniz Seki evinde geçirdiği talihsiz kazanın ardından zorlu bir süreçten geçiyor. Yaşadığı kaza sonrası ameliyat olan ve bir süre hastanede tedavi gören Seki şimdi evinde dinlenerek toparlanmaya çalışıyor. Bu süreçte sanatçı dostları da onu yalnız bırakmıyor. Son olarak yıllar önce aralarında yaşanan sorunları geride bırakıp yeniden barıştığı Bayhan Seki’yi ziyaret etti.

Kazanın Ardından Tedavi Süreci Başladı

Deniz Seki evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağının kayması sonucu yere düşen şarkıcının leğen kemiğinde kırık omurgasında ise zedelenme tespit edildi. Yaşanan kazanın ardından ameliyat edilen Seki hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından evine çıktı.

Şimdilerde dinlenerek sağlığına kavuşmaya çalışan Seki bu dönemde kendisini ziyaret eden yakınlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

“Bayhan’ım Ziyarete Geldi”

Deniz Seki’nin son ziyaretçisi ise geçmişi yıllar öncesine dayanan Bayhan oldu. Ünlü şarkıcı Bayhan’la birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak “Bayhan’ım ziyarete geldi” ifadelerini kullandı.

Bayhan’ın bu ziyareti ikilinin yıllar önce yaşadığı süreci bilenler için de ayrı bir anlam taşıdı. Çünkü Deniz Seki ile Bayhan’ın tanışıklığı 2003 yılında ekrana gelen Popstar yarışmasına kadar uzanıyor.

Yıllar Sonra Barışmışlardı

Yarışma döneminde Bayhan hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Deniz Seki yıllar içinde yaşananların ardından ünlü şarkıcıyla barışmıştı. Aradan geçen zamanın ardından iki ismin yeniden dostluk kurması dikkat çekmişti.

Bayhan’ın Seki’yi bu zor günlerinde ziyaret etmesi de aralarındaki kırgınlığın tamamen geride kaldığını gösteren anlamlı bir hareket oldu. Zor gününde eski dostunun yanında olması Deniz Seki’yi de oldukça mutlu etti.