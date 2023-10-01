Yerinizi hemen ayırtın! Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı

Turistik Doğu Ekspresi'nin sefer ve bilet detayları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Dünya üzerinde en dikkat çekici tren rotalarından birine ev sahipliği yapan bu ekspres için Aralık ayından itibaren haftada üç gün olmak üzere toplam 84 sefer yapılacağını belirtti. Uraloğlu, bilet satın almaların acenteler aracılığıyla yapılacağını da vurguladı.

Sefer Tarihleri ve Sıklığı

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin büyük bir ilgi gördüğünü ve seyahatseverlerin bu treni tercih ettiğini dile getirdi. Ekspresin 11 Aralık 2023'ten 8 Mart 2024'e kadar Ankara'dan; 13 Aralık 2023'ten 10 Mart 2024'e kadar da Kars'tan hareket edeceğini belirtti.

Bilet Satışlarının Detayları

Ekspresin kapasitesinin toplamda 160 kişi olduğunu ve 8 yataklı, 1 yemekli vagonlardan oluştuğunu belirten Uraloğlu, bu vagonlardan 6'sının biletlerinin acenteler üzerinden satılacağını, kalan iki vagonun ise TCDD tarafından bireysel yolculara satılacağını ifade etti.

Bilet Fiyatlandırması

Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları şöyle belirlendi:

Yataklı Vagon: 3100 TL (indirimli: 2 bin 790 TL)

3100 TL (indirimli: 2 bin 790 TL) Örtülü Kuşet: 382 TL (indirimli: 350 TL)

382 TL (indirimli: 350 TL) Pulman: 212 TL (indirimli: 181 TL)

Kimler İndirimden Faydalanacak?

Ekspres biletlerinde belirli yaş grupları ve meslek grupları için indirim uygulanacak. 13-26 yaş arası, öğretmenler, 60-64 yaş arası, 65 yaş üzeri ve TSK personeli bu indirimlerden yararlanabilecek.