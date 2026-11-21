Takipçilerinden Yorum ve Beğeni YağdıNow TV'de yayınlanan ve fenomen haline gelen Yeraltı'nda Sultan karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı gündem olan güzel isim bu kez makyajsız haliyle dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Makyaj Öncesi ve Sonrası Videosu Dikkat Çekti

Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan yaptığı son paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı. Oyuncu makyaj öncesi ve sonrası videosuyla doğallığını sergiledi. Kamera karşısına sıfır makyajla geçen Aydoğan'ın sade görünümü kısa sürede hayranlarının ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.



Takipçilerinden Yorum ve Beğeni Yağdı

Sümeyye Aydoğan, makyaj sonrasındaki değişimini gösterdiği bir TikTok videosu paylaştı. https://t.co/3VQpKcNtDV — Populicc (@populicc) November 20, 2026

Sümeyye Aydoğan'ın paylaştığı videoya sosyal medyada; 'her hali güzel', 'güzel kız', 'bu kızın başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı. Güzel yıldızın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim topladı.