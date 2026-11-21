Çağatay Ulusoy ve Aybüke Pusat'ın başrollerini paylaşacağı Eşref Tek'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Prime Video’da yayınlanacak olan dizinin kadrosuna yeni takviyeler de yapılıyor. TimsBi imzalı projenin güçlü kadorusuna sürpriz bir isim daha katıldı. İşte detaylar...



Eşref Rüya Sonrası TimsBi'den Yeni Proje



Prime Video'da elde ettiği izlenme başarısıyla dikkat çeken Eşref Rüya'nın ardından Eşref Tek set temposunu hız kesmeden sürdürüyor. Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği yapım güçlü kadrosu ve hikayesiyle merak uyandırıyor. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden yapıma son olarak Ümit Çırak dahil oldu.



Tayfun'un Masasındaki Oflu Kamil Kim Olacak?



Son olarak Halef Köklerin Çağrısı'nda seyirci karşısına çıkan Ümit Çırak, Eşref Tek dizisinde Derin’in (Aybüke Pusat) babası kumar baronu Tayfun'un (Hüseyin Avni Danyal) masasında yer alan Oflu Kamil'e hayat verecek. Aralık ayında izleyiciyle buluşması planlanan dizi Ulusoy'un hayranları tarafından merakla bekleniyor.