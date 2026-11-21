Gökhan Türkmen'in eşi Sinem Türkmen yeni yaşını İznik'te yakın dostlarının katıldığı keyifli bir organizasyonla kutladı. Eğlencenin ve neşenin gece boyunca sürdüğü doğum günü buluşmasında sürpriz pasta ve şarkıcının sosyal medyada paylaştığı romantik kareler öne çıktı.

İznik'te Dostlarıyla Neşeli Doğum Günü Gecesi

Yakın çevrelerinin de yer aldığı doğum günü kutlamasında kahkahalar ve samimi sohbetler geceye damga vurdu. Yeni yaşını sevdikleriyle birlikte karşılayan Sinem Türkmen'in mutluluğu objektiflere yansırken gecenin ilerleyen saatlerinde getirilen sürpriz doğum günü pastasıyla kutlama coşkusu doruğa çıktı.

Pasta Öncesi Romantik Kare Sosyal Medyada

Gecenin en dikkat çeken anlarından birine ise Gökhan Türkmen imza attı. Pasta kesimi öncesinde eşi ile yan yana poz veren ünlü şarkıcı birlikte çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Eşine olan bağlılığını ve sevgisini bir kez daha gösteren Gökhan Türkmen'in paylaşımı kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Dostlarının eşliğinde yeni yaşına adım atan Sinem Türkmen'in keyifli halleri ve çiftin birlikte verdiği romantik pozlar magazin ve sosyal medya gündeminde öne çıkan anlar arasında yer aldı.