Şu sıralar Tuzlu kahve dizisiyle adından söz ettiren Eda Ece bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 2024 yılında doğan kızı Mina İpek ile çekilen yeni fotoğraflarını Instagram'a yükleyen güzel oyuncu altına "Küçüktü, büyüdü" notunu düştü. İşte detaylar...



"Küçüktü, Büyüdü" Notuyla Peş Peşe Paylaştı



Eda Ece 2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliklerini sürdüren çift 2024 yılında ise kızları Mina İpek'i kucaklarına aldı. Ailesiyle geçirdiği özel anları belirli aralıklarla sosyal medya hesabından paylaşan 36 yaşındaki oyuncu bu kez kızıyla objektif karşısına geçtiği yeni kareleri peş peşe yayınladı. Ece fotoğrafların altına ise şu notu yazdı: "Küçüktü, büyüdü."



Takipçilerinden "Tıpkı Annesi" Yorumları Geldi



Eda Ece'nin Mina İpek'le kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçiler anne kızın fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdırdı. Eda Ece'nin minik kızı için sosyal medyada "Annesinin kopyası", "Tıpkı annesi" gibi yorumlar yapıldı.