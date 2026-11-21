Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan bu kez yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla gündeme geldi. Eşi Neslişah Alkoçlar ve iki çocuğuyla yaşamını yurt dışında sürdüren başarılı oyuncu kişisel arşivinden çıkardığı eski karelerini takipçileriyle paylaştı. Gençlik yıllarındaki görüntüsü ve geçirdiği değişimle dikkat çeken Düzyatan'ın fotoğraflarına düştüğü nostaljik not da geçmiş günlere duyduğu özlemi gözler önüne serdi.

Arşivini Açtı Eski Günlere Götürdü

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında ve sinema perdesinde izleyici karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan bu defa yeni bir yapımla değil, geçmişten gelen hatıralarıyla ilgi odağı oldu. Kendi arşivini karıştırırken karşısına çıkan eski görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan ünlü oyuncu yıllar içerisindeki değişimini de takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaştığı karelerle kariyerinin ilk dönemlerini ve bugüne uzanan yolculuğunu yeniden hatırlatan Engin Altan Düzyatan, takipçilerinin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncunun yıllar içindeki görünümü nostalji arayan hayranları tarafından kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Fotoğraflarına Duygusal Not Ekledi

Geçmiş dönemlere ait kareleri paylaşan Engin Altan Düzyatan gönderisine eklediği kısa ve duygusal notla eski günlere duyduğu özlemi dile getirdi. Ünlü oyuncu arşivinden çıkan o kareleri şu ifadelerle paylaştı:

"Arşiv karıştırırken önüme çıkanlar. Eski günler güzel."

Engin Altan Düzyatan'ın samimi paylaşımı hem geçmişe dönük hatıraları canlandırdı hem de oyuncunun yıllar içindeki değişimini bir kez daha gündeme taşıdı.