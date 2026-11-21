Ezgi Mola 2025 yılında yollarını ayırdığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile evliliğinin neden sona erdiğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuk olduğu Ritmini Bul adlı YouTube programında özel hayatına ve ayrılık sürecine samimiyetle değinen Mola boşanmanın ardından gündeme gelen aldatma iddialarını net bir dille yalanladı. Eski eşinin karakterini savunan ünlü oyuncu iyi kalpli olmanın tek başına bir ilişkiyi sürdürmeye yetmediğini vurgulayarak aralarındaki bağı korumak adına evlilikten feragat ettiklerini söyledi.

"Mustafa'nın Hakkını Yiyemem"

Ayrılık kararının ardından sosyal medyada ve magazin gündeminde çeşitli söylentiler dolaştığını hatırlatan Ezgi Mola aldatma iddialarına tepki gösterdi. Kamuoyunun sürekli olumsuz senaryolar ürettiğini dile getiren oyuncu Mustafa Aksakallı hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"Hep bir kusur, kaos aradılar. 'Kesin aldatmıştır' dediler. Olur mu öyle şey? Mustafa gerçekten iyi kalpli biri. Onun hakkını yiyemem."

İyi niyet ve güzel kalpliliğin evliliği ayakta tutmak için yeterli olmadığını belirten Mola ilişkideki karşılıklı uyumun önemine işaret ederek kendi duygularını "Ama iyi kalpli olması ilişkiyi devam ettirmeye yetmiyor. Ben de çok iyi kalpliyim. Ama sen bana iyi geliyor musun? Ya da ben sana iyi geliyor muyum?" sözleriyle ifade etti.

Dostluğu Korumak İçin Evlilikten Feragat Kararı

Ezgi Mola, ayrılık sürecine rağmen birbirleri hakkında söyleyebilecekleri pek çok olumlu şey bulunduğunu ancak yolları ayırmayı gerektiren nedenlerin de az olmadığını belirtti. İlişkiyi medeni biçimde sonlandırabilen çiftlerin sağlam bir bağ kurmuş sayılması gerektiğini savunan oyuncu kararlarının arkasındaki temel sebebi "Biz bu arkadaşlık bitmesin, bu güzel dostluk bitmesin diye evlilikten feragat etme kararı aldık" ifadeleriyle özetledi.

Yeni İlişkisiyle Gündemde

2023 yılında nikah masasına oturan ve aynı yıl oğullarını kucaklarına alan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı iki yıllık evliliklerini 2025'te noktaladı. Eski eşler ayrılığın ardından da çocukları için bir araya gelmeye devam ediyor.

Öte yandan son günlerde Yaşar Çağlak ile birlikte görüntülenmesiyle magazin gündeminde yer alan Ezgi Mola, kısa süre önce eski eşiyle parkta objektiflere yansıdığında özel hayatına ilişkin soruları yanında çocukları olduğu gerekçesiyle yanıtsız bırakmıştı.