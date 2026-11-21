Dizi sektöründe düşük reklam gelirleri nedeniyle pek çok yapım şirketi oyuncu ve teknik ekip ücretlerinde kesintiye giderken Kızılcık Şerbeti cephesinden sektörde farklı bir duruş sergileyen karar geldi. Show TV ekranlarında beş sezondur yayınlanan fenomen dizinin yapım şirketi kanalın bütçe düşürmesine rağmen ekibine hiçbir indirim yapmayacağını açıkladı.

Diziye Ayrılan Bütçe Düşse De Karar Değişmedi

Reklam gelirlerindeki daralma nedeniyle yayıncı kuruluşların maliyetleri aşağı çekme adımları sektör genelinde ücret indirimlerini gündemde tutmaya devam ediyor. Ancak Kızılcık Şerbeti ekibinde bu yönde bir adım atılmayacak. Kanalın projeye ayırdığı bütçeyi düşürmesine karşın ekibin ücretlerinde kesintiye gitmeme kararı alındı.

"Kimseye O Moral Bozukluğunu Yaşatmayacağız"

İndirim yapmama kararını paylaşan deneyimli yapımcı Faruk Turgut ekonomik koşulların sektörü zorladığını kabul ederken ekibin emeğine vurgu yaptı. Turgut kararın gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:

"Mevcut ekonomik tablo herkesi olduğu gibi bizi de çok zorluyor. Ancak dizimize beş sezondur büyük bir özveriyle emek veren ekibimize hiçbir indirim yapmayacağız. Kimseye o moral bozukluğunu yaşatmayacağız."

Beşinci sezonunda da izleyici ilgisini sürdüren Kızılcık Şerbeti'nde alınan bu karar sektördeki maliyet tartışmaları arasında ekibin motivasyonunu korumaya yönelik dikkat çekici bir adım olarak öne çıktı.