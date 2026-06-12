Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan'a teklif üstüne teklif

Ekranların reyting rekortmeni projesinde sergilediği başarılı oyunculukla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan güzel oyuncu Devrim Özkan kariyerinde dev bir adım daha atıyor. Dizisinin tatile girmesini fırsat bilen sinemacılar başarılı oyuncuyu kapmak için sıraya girdi. Şimdilerde Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle adından söz ettiren Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte yeni projelerden teklif almaya başladı. Özkan Aşk Tesadüfleri Sever serisinin üçüncü filminde başrolde olacak.

Sezon Yorgunluğunu Yeni Başgösteren Bir Filmle Taçlandıracak

Televizyon ekranlarında yakaladığı muazzam çıkışın ardından sinema dünyasının efsaneleşen serilerinden birine dahil olan ünlü isim şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırdı. Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş ile başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplayan Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti. Devrim Özkan'a bu süreçte yeni proje teklifleri gelmeye de başladı. Güzel oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever serisinin üçüncü filminde başrolde olmak için anlaşma sağladı.

Mehmet Günsür ile Başrolü Paylaşacak

Türk sinema tarihinin en kült aşk filmleri arasında yer alan serinin yeni halkasında izleyicileri nostaljik ve bir o kadar da duygu yüklü bir hikaye bekliyor. Mehmet Günsür ve Devrim Özkan Aşk Tesadüfleri Sever serisinin üçüncü filminde başrolleri paylaşacak. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu yapım 2011 yılında vizyona giren ilk filmin devamı niteliğinde olacak. Çekimler 7 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak, 7 Ağustos''ta Ankara'da tamamlanacak.

Rolü Belli Oldu: Reklamcı Mavi Geliyor!

Filmin merakla beklenen konusu ve karakter detayları da netlik kazanmaya başladı. Devrim Özkan filmde reklamcı Mavi karakterine hayat verecek. Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir fotoğraf sergisi düzenleyen Mavi'nin yolu sevdiği kadının kalbiyle yaşayan Özgür'le (Mehmet Günsür) kesişecek. Oyuncu kadrosunda Ayda Aksel ve Serkan Altunorak da yer alıyor. İlk filmde Mehmet Günsür'le başrolü paylaşan Belçim Bilgin ise yeni yapımda flashback ve rüya sahneleriyle izleyici karşısına çıkacak. Filmin 20 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor.

Hem dramatik derinliği hem de tesadüflerle örülü senaryosuyla Aşk Tesadüfleri Sever 3 sonbahar sezonunda sinema salonlarında yine gözyaşı döktüreceğe benziyor.