Yeraltı'nın Bozo'sunun Düşmanı Netleşti: İsmail Hacıoğlu

NOW ekranlarında yayınlanacak Yeraltı dizisinin kadrosuna dâhil olan İsmail Hacıoğlu, Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Bozo'nun düşmanını canlandıracak.

Yeraltı'nın Bozo'sunun Düşmanı Netleşti: İsmail Hacıoğlu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 19:19

"Yeraltı" dizisinden büyük bir transfer haberi geldi. Son dönemde yer aldığı projelerdeki güçlü oyunculuğuyla adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu yeni yayın döneminde NOW kanalında izleyiciyle buluşacak olan iddialı yapımın kadrosuna dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre başarılı aktör bu sabah saatlerinde yapım şirketiyle bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı. Hacıoğlu’nun anlaşmasıyla birlikte dizinin yeni sezondaki cast çalışmaları büyük oranda tamamlanmış oldu.

Kamera Arkasındaki Güçlü Kadro

Senaryosunu Bernaz Aruz’un kaleme aldığı "Yeraltı" sadece oyuncu kadrosuyla değil, kamera arkasındaki deneyimli isimleriyle de dikkat çekiyor. Projenin yönetmen koltuğunda daha önce pek çok başarılı televizyon yapımına imza atan yönetmen Murat Öztürk oturacak. Teknik hazırlıkları titizlikle yürütülen dizinin çekim takvimi de netleşti. Ekibin ağustos ayının son günlerinde ilk sahne için motor demesi ve çekimlerin İstanbul'da başlaması planlanıyor. Yapım şirketi yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen proje için yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor.

Bozo'nun Karşısına Dişli Bir Rakip Çıkıyor

Dizide canlandıracağı karakterin ismi henüz bir sır gibi saklanan İsmail Hacıoğlu hikayede belirleyici bir role sahip olacak. Başarılı oyuncunun senaryodaki en büyük güç mücadelesini doğuracak figür olacağı öğrenildi. Hacıoğlu dizinin merkezinde bulunan ve Uraz Kaygılaroğlu tarafından canlandırılan "Bozo" karakterinin en büyük düşmanı olarak seyirci karşısına çıkacak. İki yetenekli aktörün ekran süresince sergileyeceği rekabet şimdiden yeni dönemin en çok konuşulacak ana hikaye çatışmalarından biri olmaya aday görünüyor.

Çekimler Ağustos Sonunda Başlıyor

Karakter çatışmaları üzerine kurulu olan senaryo izleyicilere yüksek tempolu bir suç ve dram anlatısı sunmayı hedefliyor. Yapım şirketinin ofisinde atılan resmi imzaların ardından her iki oyuncunun hayranları da sosyal medya platformlarında projeye dair beklentilerini dile getirmeye başladı. Ağustos ayının son haftasında sete çıkacak olan ekibin ilk bölümlerin çekimlerini sonbahar yayın dönemine yetiştirmek için yoğun bir mesai harcayacağı belirtiliyor.

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