Estetik Dolgu Nedeniyle Fenalaşan Danla Biliç: "Yoğun Bakımın Eşiğinden Döndüm"

Danla Bilic geçmiş yıllarda estetik amaçla yaptırdığı bir uygulamanın ciddi sağlık komplikasyonlarıyla mücadele ediyor. Yıllar önce kalça bölgesine "aquafilling" adı verilen dolgu işlemini uygulatan ünlü fenomen bu medikal maddenin zamanla dokularına yayılması nedeniyle daha önce de defalarca cerrahi operasyon geçirmek zorunda kalmıştı. Vücuda enjekte edilen sentetik dolgu materyalinin uzun vadede tetiklediği kronik reaksiyonlar Bilic'i bir kez daha acil müdahale masasına taşıdı.

Kritik Semptomlarla Acil Servise Kaldırıldı

Son operasyonun öncesinde internet ünlüsünün oldukça kritik tıbbi semptomlar yaşadığı bildirildi. Yaklaşık üç gün önce ikametgahında aniden fenalaşan Bilic 39.5 dereceye ulaşan yüksek ateş ve şiddetli halsizlik şikayetleriyle donanımlı bir hastaneye sevk edildi. Klinik muayene sırasında tansiyonu 5'e kadar düşen içerik üreticisi için sağlık ekipleri zamanla yarışan bir tedavi protokolü başlattı. Hastanede yapılan ilk acil tıbbi müdahaleler sayesinde akut hayati tehlikeyi atlatan fenomen genel durumunun sınırda seyretmesi sebebiyle yoğun bakım ünitesine alınmanın eşiğinden son anda döndürüldü.

Hayati Değerleri Normale Döndü

Klinik ortamda gerçekleştirilen yoğun tetkik ve serum takviyelerinin ardından hayati parametreleri cerrahi müdahaleye uygun seviyeye getirilen Danla Bilic uzman doktorların kararıyla hemen ameliyata alındı. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından klinikteki müşahede süreci devam eden ünlü isim anestezi etkisini üzerinden atarak gücünü yeni toparlamaya başladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bilgilendirme mesajıyla takipçilerine güncel sağlık durumunu aktaran Bilic günlerdir neredeyse yarı baygın bir halde yattığını ve hayata ancak tutunabildiğini ifade etti.

Enjekte Edilen Maddelerin Uzun Vadeli Tehlikesi

Medikal uzmanlar bu tarz kalıcı veya yarı kalıcı dolgu maddelerinin geri dönülmez zararlar verebileceğini sık sık belirtiyor. Vücut içinde zamanla yer değiştirme ve doku aralarına sızma eğilimi gösteren kimyasal jeller enfeksiyon, yüksek ateş ve doku reddi gibi kronik rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Yaşadığı ağır süreci takipçileriyle açıkça paylaşan Danla Bilic'in bu deneyimi estetik sektöründeki denetimsiz uygulamaların ve popüler trendlerin insan sağlığı üzerindeki risklerini gözler önüne serdi.