Gizem Karaca'dan Çarpıcı Çıkış: "Annelik Hakikaten Psikopatlıkmış"

2011'de düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilerek tescilli güzel unvanını alan ve ardından başarılı bir oyunculuk kariyeri inşa eden Gizem Karaca özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. 2017'de iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren ünlü oyuncu evliliğini gözlerden uzak ve huzurlu bir şekilde sürdürüyor. Mutlu birlikteliklerini bir adım öteye taşıyan çift geçtiğimiz yılın haziran ayında ilk çocukları Leyla Yaz'ı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Hayatının en özel dönemlerinden birini deneyimleyen ünlü isim sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla annelik sürecini, hissettiği yoğun duyguları ve dış dünyaya karşı geliştirdiği kaygıları samimi bir dille takipçilerine aktardı.

"Annelik Hakikaten Psikopatlıkmış"

Çocuğunun doğumuyla birlikte zihinsel olarak bambaşka bir evreye geçtiğini belirten Gizem Karaca anneliği radikal bir kelimeyle tanımladı. Karaca, "Annelik denilen şey, hakikaten psikopatlıkmış. Etrafta o kadar çok tehlike var ki... Kafamda sürekli garip senaryolar ve tehlikeler üretiyorum" diyerek yaşadığı içsel huzursuzluğu paylaştı. Kızının dış dünyadaki güvenliğini sağlama konusunda aşırı korumacı bir refleks geliştirdiğini ifade eden başarılı oyuncu bebeğinin aniden elini bırakıp farklı yönlere gidebildiğini söyledi. Bu gibi anlarda etraftaki insanların niyetlerini sorguladığını dile getiren ünlü anne yabancıların yüz hatlarını analiz etmeye ve akıllarından geçen sesleri duymaya çalıştığını belirterek çevreye karşı duyduğu güvensizliğin boyutlarını gözler önüne serdi.

Erkeklerden Uzak Duran Sosyal Bebek

Kızı Leyla Yaz’ın mizaç özelliklerine de değinen Gizem Karaca küçük kızın dış dünyayla kurduğu iletişimin kendisini hem mutlu ettiğini hem ürküttüğünü ifade etti. Bebeğinin normal şartlarda son derece sevecen ve sosyal bir yapıda olduğunu vurgulayan Karaca "Kızım herkese sarılmak, kucağına gitmek istiyor. Eczanede ya da sokakta biri ona gülümsediğinde hemen el sallayarak karşılık veriyor" dedi. Ancak bu sevecenliğe tezat olarak kızının erkek figürlerinden ilginç bir şekilde uzak durduğunu gözlemlediğini belirten oyuncu, "Bu durumun onun DNA'sına mı işlediğini gerçekten merak ediyorum" sözleriyle dikkat çekici bir tespitte bulundu. Karaca bu sosyal yapının getirdiği savunmasızlığın kendisindeki koruma içgüdüsünü tetiklediğini ve endişelerini artırdığını gizlemedi.

"Tahammül Seviyem Çok Düştü"

Annelik rolünün getirdiği psikolojik yükleri ve içsel çelişkileri de dürüstçe masaya yatıran ünlü sanatçı ebeveynlikle ilgili yaşadığı karmaşayı anlattı. Her anne gibi kendi hatalarının çocuğunda tekrarlanmamasını arzuladığını belirten Karaca "İstiyorsun ki çocuğun senin en iyi versiyonun olsun, senin düştüğün yanlışlara düşmesin. Fakat aynı zamanda tamamen senin gibi olmasını da bekliyorsun. Bu çok tezat ve garip bir psikoloji" şeklinde konuştu. Bu yoğun zihinsel süreçlerin kendisinde ciddi bir strese yol açtığını itiraf eden başarılı oyuncu günlük hayatındaki sabır ve tahammül sınırlarının eskiye oranla oldukça azaldığını, bazen kendisini çok yetersiz ve gergin hissettiğini de sözlerine ekledi.