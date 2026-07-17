Hazım Körmükçü'nün Kadrosuna Katıldığı Evlilik Güzeldir Dizisinin Yayın Tarihi Açıklandı

TRT 1 ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Evlilik Güzeldir" dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yapımcılığını Greative Film Company’nin üstlendiği eğlenceli yapımın ekibi ilk senaryo okuma provası için bir araya geldi. Kreatif direktörlüğünü usta mizahçı Hasan Kaçan'ın yürüttüğü proje güçlü prodüksiyonu ve sıcak hikayesiyle şimdiden dikkat çekiyor. Oyuncuların senaryo metni üzerindeki ilk provasını gerçekleştirdiği gün dizinin set planlaması ve çekim takvimi de kesinleşti. Herhangi bir takvim değişikliği yaşanmadığı takdirde komedi dizisinin ilk bölümü 17 Ağustos Pazartesi akşamı televizyon seyircisinin beğenisine sunulacak.

Hazım Körmükçü Kadroya Dahil Oldu

Dizinin oyuncu kadrosuna son olarak dahil olan usta aktör Hazım Körmükçü projede kilit öneme sahip bir karaktere hayat verecek. Deneyimli oyuncu senaryoda "Ant" karakterini canlandırarak hikayenin merkezindeki isimlerden biri olacak. Körmükçü genç kuşağın başarılı temsilcilerinden Emre Bey'in oynadığı Sinan karakterinin babası olarak kamera karşısına geçecek. Baba ve oğul arasındaki dinamiklerin eğlenceli bir dille ele alınacağı yapımın çekimleri önümüzdeki salı günü itibarıyla resmen motor diyecek. Körmükçü'nün ekibe katılmasıyla birlikte projenin oyuncu yapılanması tamamlanmış oldu.

Pazartesi Yarışında Yeni Rakip

Bir aile komedisi olarak kurgulanan "Evlilik Güzeldir" yeni yayın döneminde televizyon ekranlarında çetin bir reyting mücadelesine girişmeye hazırlanıyor. Pazartesi akşamları kuşağında yayınlanması planlanan dizi aynı gün ekrana gelen iddialı dram yapımı "Uzak Şehir" ile rekabet edecek. İzleyiciye alternatif bir tür sunmayı hedefleyen dizinin senaryo ekibinde deneyimli yazarlar bulunuyor. Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi'den oluşan yazı grubu nikah memuru Mesut Bahtiyar'ın ve kızlarının renkli hayatını kaleme alıyor. Hikayenin odak noktasındaki nikah memuru karakterine başarılı oyuncu Fikret Kuşkan hayat veriyor. Mesut Bahtiyar ve ailesinin etrafında dönen komik olaylar pazartesi rekabetine yeni bir soluk getirecek.