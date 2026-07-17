Paris Sokaklarında Türkü Söyleyen Aleyna Tilki Kendisini Garipseyenlere Sert Çıktı!

Türk pop müziğinin genç yaşta zirveye tırmanan isimlerinden Aleyna Tilki küresel çapta ses getirecek yeni projeleri için Fransa'nın başkenti Paris'te yoğun bir çalışma dönemi geçiriyor. Genç şarkıcı elektronik ve alternatif müziğin dünyaca tanınan başarılı prodüktörlerinden Sega Bodega ile stüdyoya kapanarak yeni şarkıların kayıtlarını gerçekleştiriyor. Uluslararası müzik piyasasını hedefleyen bu iddialı iş birliği için uzun süredir Paris'te mesai harcayan sanatçı yoğun geçen kayıt seanslarının ardından şehirde kısa turlar atarak yorgunluk atıyor. Son stüdyo çıkışında kentin sokaklarında yürüyüşe çıkan ünlü isim hiç beklemediği geleneksel bir tınıyla karşılaştı.

Fransa Sokaklarında Bağlama Sürprizi

Yürüyüş esnasında kulağına tanıdık bir ezgi gelen popçu bir kafeden yükselen bağlama sesine kayıtsız kalamadı. Mekandaki müzisyenlerin yanına oturan popüler şarkıcı çevredekilerin şaşkın bakışları altında bir Türk halk müziği eserini doğaçlama şekilde seslendirdi. Kafede bulunan konuklar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedilen o anlar kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılarak geniş kitlelere ulaştı. Günlük kıyafetleri, sade tişörtü ve gözlüğüyle dikkat çeken müzisyenin samimi performansı dijital dünyada etkileşim patlaması yarattı. Kullanıcılar, küresel projeler yürüten bir pop yıldızının Paris merkezinde geleneksel ezgileri seslendirmesini şaşkınlıkla karşıladı.

"Türkü Söylemem Ne Zaman Garip Oldu?"

Kısa sürede internet ortamında viral haline gelen görüntülerin ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının duruma şaşırması ve eleştirel yorumlar yapması üzerine genç vokalin yanıtı gecikmedi. Hakkında yapılan olumsuz değerlendirmelere ve şaşkınlık ifadelerine şahsi hesabı üzerinden sitem eden şarkıcı duruma anlam vermekte zorlandığını belirtti. Paris'te çok önemli küresel ortaklıklar kurduğunu hatırlatan sanatçı üzerindeki alelade tişörtün ya da gözlüğün değil, müziğin evrensel gücünün konuşulması gerektiğini vurguladı. "Türkü söylemem insanlara ne zaman garip gelir oldu anlamıyorum" diyerek tepkisini dile getiren yorumcu kültürel mirasından hiçbir zaman uzaklaşmadığını ve nerede olursa olsun bu ezgileri gururla dillendirmeye devam edeceğini belirterek hakkındaki tartışmalara net bir nokta koydu.