Sezen Aksu, Özkan Uğur ile Sırrı Süreyya Önder Anısına 10 Bin Fidanlık Orman Kurdu

Sezen Aksu, vefat eden dostlarının isimlerini doğada yaşatma geleneğini kararlılıkla sürdürüyor. Usta sanatçı TEMA Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle iki farklı şehirde yeni ağaçlandırma çalışmaları başlattı. Sanatçı bu kapsamda 2023'te hayatını kaybeden usta müzisyen Özkan Uğur ile 2025'te yaşamını yitiren yakın dostu Sırrı Süreyya Önder adına hatıra ormanları kurdu. Aksu attığı bu adımlarla her iki değerli ismin hatırasına yeşil birer miras bıraktı.

Konya ve Gaziantep Toprakları Yeşeriyor

Ağaçlandırma projelerinin coğrafi dağılımı ve fidan sayıları da netleşti. Özkan Uğur’un anısını yaşatacak olan 5 bin fidanlık ilk orman için Konya'nın Soğucak bölgesi öne çıktı. Sırrı Süreyya Önder adına tahsis edilen diğer 5 bin fidanlık ağaçlandırma sahası için ise Gaziantep'in Yeniceli bölgesini seçti. Toplamda 10 bin fidanı TEMA Vakfı aracılığıyla toprakla buluşturan Sezen Aksu, doğaya kazandırdığı toplam hatıra ormanı sayısını böylece 12'ye çıkardı.

Yaklaşık 18 Yıllık Gelenek

Sanatçının yakın dostlarının kaybının ardından yürüttüğü anlamlı faaliyet yaklaşık 18 yıllık köklü bir geçmişe dayanıyor. Aksu geçmiş yıllarda da Türk kültür, sanat ve edebiyat hayatına damga vuran pek çok ismin anısını benzer adımlarla onurlandırdı. Erken yaşta kaybedilen müzisyen dostları Onno Tunç ve Uzay Heparı ile usta besteci Şerif Yüzbaşıoğlu adına geçmiş yıllarda Antalya'da geniş kapsamlı fidan bağışları gerçekleştirdi. Sanatçı bu vefa zincirini her kaybın ardından kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor.

Sanat Dünyasının Öncü İsimleri Unutulmadı

Unutulmaz oyuncu Adile Naşit ile usta söz yazarı Aysel Gürel adına farklı illerde kalıcı doğa alanları oluşturan sanatçı sonraki dönemlerde senarist Meral Okay'ı da fidan bağışlarıyla yaşattı. Başarılı müzisyen Attila Özdemiroğlu ve usta karikatürist Oğuz Aral da Aksu'nun unutmadığı çınarlar arasında bulunuyor. Sanatçı yakın dönemde kaybettiği çalışma arkadaşı Yaşar Gaga adına da fidanlar dikti. Benzer şekilde ünlü yapımcı Egemen Bostancı ve değerli oyuncu Pakize Suda da Aksu'nun yeşil miras bıraktığı isimler arasına katıldı. Bugüne kadar toprakla buluşan toplam fidan sayısı 60 bine ulaştı.