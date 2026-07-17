Uzak Şehir'in Sevilen Çifti Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'den Romantik Aile Pozu

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle geniş kitleleri ekran başına kilitleyen "Uzak Şehir" dizisi sadece sürükleyici hikayesiyle değil, oyuncu kadrosunun özel hayatıyla da magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yapımda sergiledikleri etkili performanslarla adlarından söz ettiren genç yetenekler Atakan Özkaya ve Dilin Döğer bir süredir devam eden mutlu birlikteliklerini romantik bir fotoğrafla taçlandırdı. Set ortamındaki arkadaşlıklarını zaman içerisinde romantik bir ilişkiye dönüştüren ünlü çift şimdilerde aşklarını saklamadan yaşamayı tercih ediyor.

Sosyal Medyada "Aile" Temalı Kare

Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram platformunda 2,2 milyon gibi geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Atakan Özkaya şahsi hesabından sevgilisiyle çekildiği yeni bir fotoğrafı hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan gönderide Dilin Döğer’in kucağında sevimli bir köpekle poz verdiği, Özkaya’nın ise bu anı bir özçekim ile ölümsüzleştirdiği görüldü. Genç aktörün bu samimi aile karesinin altına İngilizce "aile" anlamına gelen kısa ve net bir biçimde "fam" notunu düşmesi takipçileri tarafından ilişkide ciddi bir evreye geçildiğinin sinyali olarak yorumlandı.

Karşılıklı Romantik Mesajlar

Ünlü aktörün gerçekleştirdiği bu sevgi dolu paylaşım sevgilisi tarafından karşılıksız bırakılmadı. Güzel oyuncu Dilin Döğer, Özkaya'nın yayınladığı fotoğrafı kendi profil hikayesine taşıyarak Fransızca "küçük aile" anlamına gelen "Petite famille" ifadesini ekledi. İkilinin evcil dostlarıyla birlikte verdikleri bu sıcak poz sosyal ağlarda beğeni yağmuruna tutuldu. Hayranları ekran enerjilerini gerçek hayata da taşıyan çifte yönelik tebrik mesajları yayınlayarak mutluluklarını paylaştı.

Televizyon Dünyasının En Uyumlu Çiftleri Arasında

Başrollerinde Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal gibi deneyimli isimlerin yer aldığı "Uzak Şehir" dizisinin çekim takvimi yoğun bir tempoda ilerlerken genç oyuncuların kariyerleri ile özel yaşantıları arasındaki denge takdir topluyor. Özkaya ve Döğer, televizyon dünyasının en uyumlu çiftleri arasında gösteriliyor.