Yeraltı Setindeki Skandal İddiada Yeni Detay: Hakan Çelebi'nin O Mesajı Yeniden Dolaşımda!

NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisinde rol alan 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi ile kendisinden 10 yaş büyük olan rol arkadaşı Hakan Çelebi arasındaki aşk iddiaları magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Genç oyuncunun babası Ünal Çiftçi'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından Hakan Çelebi'nin aylar önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı yeniden gün yüzüne çıktı.

Babasından Ağır İddialar ve Suç Duyurusu

Yeraltı dizisinde Melek karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi reşit olmayan kızının mesleki ve özel hayatına ilişkin süreçlerde veli onayının alınmadığını öne sürerek savcılığa başvurdu. Kızının WhatsApp yazışmalarını incelediğinde rol arkadaşı Hakan Çelebi ile sevgili olduklarını fark ettiğini belirten baba hem oyuncudan hem de kızının bağlı olduğu OnTalent Menajerlik'in sahibi Gözde Yılmaz'dan şikayetçi oldu. Çiftçi ayrıca eşinin durumdan haberdar olmasına rağmen tepkisiz kaldığını da iddialarına ekledi.

"İyi Ki Doğdun Kardeşim" Paylaşımı Yeniden Gündemde

Yargıya taşınan iddiaların ardından sosyal medya kullanıcıları ikilinin geçmiş dijital ayak izlerini mercek altına aldı. Bu süreçte en dikkat çeken detay ise Hakan Çelebi'nin aylar önce Ülkü Hilal Çiftçi'nin doğum gününü kutladığı Instagram hikayesi oldu. Çelebi'nin genç oyuncunun fotoğrafını etiketleyerek "Yeni yaşın güzelliklerle gelsin kardeşim. İyi ki doğdun." notunu düşmesi suç duyurusunun ardından yeniden dolaşıma girdi. O dönem sıradan bir rol arkadaşı kutlaması olarak görülen paylaşım ikili hakkındaki aşk iddiaları sonrası sosyal medyada yeni bir tartışma konusu yarattı.