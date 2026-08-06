Döner Kralı Hakan Demirağ'dan 165 Million TL'lik Düğün: Como Gölü'nde Masal Gibi 3 Gün!

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Döner Kralı olarak tanınan Hakan Demirağ küçük oğlu Ata Demirağ'ı dünyaevine sokarak sosyete dünyasının uzun süre konuşacağı görkemli bir düğüne imza attı. Daha önce Şubat 2021'de büyük oğlu Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar'ın mürüvvetini gören ünlü iş insanı bu kez küçük oğlu için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. İtalya'nın ve dünya jet-set'inin gözde tatil beldesi Como Gölü'nde gerçekleşen ve toplamda üç gün süren masalsı düğün magazin gündemine damga vurdu.

İtalya'nın Tarihi Mekanlarında 3 Gün 3 Gece Eğlence

Gemi brokerı Rana Akdağ ile hayatını birleştiren Ata Demirağ'ın düğün maratonu cuma günü başlayıp pazar gününe kadar kesintisiz devam etti. Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı organizasyonun ilk karşılama partisi cuma akşamı Como'nun en prestijli mekanlarından biri olan Villa dEste'de düzenlendi. Görkemli ana düğün töreni ise ertesi gün 17. yüzyıldan kalma tarihi dokusu ve eşsiz botanik bahçesiyle ünlü Villa Pizzo'da gerçekleştirildi.

Masalsı Düğünün Maliyeti 165 Milyon TL'yi Buldu

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre büyüleyici süslemeleri, özel gastronomi menüleri kesintisiz eğlencesi ve göl üzerinde yapılan muazzam havai fişek gösterileriyle sosyetenin dilinden düşmeyen bu organizasyon için adeta bir servet harcandı. Baba Hakan Demirağ'ın masalsı kutlama için yaklaşık 3 milyon Euro (güncel kurla yaklaşık 165 milyon TL) ödediği iddia edildi. İki gencin mutluluğa evet dediği düğün son dönemin en pahalı ve görkemli organizasyonları arasında yerini aldı.