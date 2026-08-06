Muhtemel Aşk Yeni Bölüm Öncesi Sosyal Medyayı Salladı: Ekin Koç TT Oldu!

SHOW TV ekranlarının sevilen ve ilgiyle takip edilen MF Yapım imzalı yaz dizisi Muhtemel Aşk bu akşam izleyiciyle buluşacak olan 8. yeni bölümü öncesinde sosyal medyayı salladı. Yayınlanan yeni bölüm ön izleme sahnesi kısa sürede dijital platformlarda viral olurken dizinin adı X (Twitter) gündeminde ilk sıralara yükselerek TT (Trending Topics) oldu.

Ekin Koç'un Şarkı Performansı Sosyal Medyayı Salladı

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı reyting listelerinin zirvesinden inmeyen fenomen dizide bu hafta Ekin Koç rüzgarı esti. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde Ekin Koç'un sergilediği neşeli şarkı performansı izleyicilerden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları başarılı oyuncunun performansına "Süper performans", "Kamera arkası mutlaka gelmeli" ve "Gülmekten öleceğim" gibi binlerce övgü dolu yorum yağdırdı.

8. Bölümde Dengeler Altüst Oluyor

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde heyecan ve gerilim zirveye tırmanacak. Tolga merakla beklenen fotoğrafı basına sızdıran kişinin Defne olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Kadir ise Defne'yi Tolga'nın evinde görünce olayları yanlış anlayacak. Sevdiği adamı kaybetme korkusuyla çırpınan Defne'nin çabaları sürerken temel atma töreni öncesinde kurulan yeni tuzaklar tüm dengeleri bozacak. Sırların ve hesaplaşmaların damga vuracağı bölüm finalindeki sarsıcı gelişme ise Defne ile Kadir'in kaderini bambaşka bir yöne sürükleyecek.