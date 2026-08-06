Muhtemel Aşk Yeni Bölüm Öncesi Sosyal Medyayı Salladı: Ekin Koç TT Oldu!

Muhtemel Aşk 8. bölüm öncesi Ekin Koç'un şarkı performansıyla TT oldu! Yeni bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeler ve detaylar haberimizde.

Muhtemel Aşk Yeni Bölüm Öncesi Sosyal Medyayı Salladı: Ekin Koç TT Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 13:40

SHOW TV ekranlarının sevilen ve ilgiyle takip edilen MF Yapım imzalı yaz dizisi Muhtemel Aşk bu akşam izleyiciyle buluşacak olan 8. yeni bölümü öncesinde sosyal medyayı salladı. Yayınlanan yeni bölüm ön izleme sahnesi kısa sürede dijital platformlarda viral olurken dizinin adı X (Twitter) gündeminde ilk sıralara yükselerek TT (Trending Topics) oldu.

Ekin Koç'un Şarkı Performansı Sosyal Medyayı Salladı

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı reyting listelerinin zirvesinden inmeyen fenomen dizide bu hafta Ekin Koç rüzgarı esti. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde Ekin Koç'un sergilediği neşeli şarkı performansı izleyicilerden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları başarılı oyuncunun performansına "Süper performans", "Kamera arkası mutlaka gelmeli" ve "Gülmekten öleceğim" gibi binlerce övgü dolu yorum yağdırdı.

8. Bölümde Dengeler Altüst Oluyor

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde heyecan ve gerilim zirveye tırmanacak. Tolga merakla beklenen fotoğrafı basına sızdıran kişinin Defne olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Kadir ise Defne'yi Tolga'nın evinde görünce olayları yanlış anlayacak. Sevdiği adamı kaybetme korkusuyla çırpınan Defne'nin çabaları sürerken temel atma töreni öncesinde kurulan yeni tuzaklar tüm dengeleri bozacak. Sırların ve hesaplaşmaların damga vuracağı bölüm finalindeki sarsıcı gelişme ise Defne ile Kadir'in kaderini bambaşka bir yöne sürükleyecek.

Benzer Haberler
Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı
Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!