Ebru Yaşar ve Amo988 Düeti Sosyal Medyayı Salladı

Türk fantezi ve pop müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar merakla beklenen 6+1 albüm projesinin ilk çıkış parçası olan Elini Ver ile müzik listelerini ve sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Başarılı rap sanatçısı Amo988 ile bir araya gelerek imza attığı bu sürpriz düet yayınlandığı ilk andan itibaren hem dijital müzik platformlarında hem de sosyal medya mecralarında büyük bir ivme yakaladı.

TikTok ve Instagram Reels'ta Yeni Bir Akım Başladı

Farklı müzik tarzlarını harmanlayarak dinleyicisine sunan Ebru Yaşar ve Amo988 ikilisi Elini Ver parçasıyla kısa sürede sosyal medyanın yeni favorisi haline geldi. Özellikle TikTok ve Instagram Reels platformlarında kullanıcıların videolarına arka plan müziği yaptığı şarkı binlerce içerikle yeni bir dijital akımın doğmasına öncülük etti. Kısa sürede yayılan bu akım sayesinde şarkı sosyal medya kullanıcılarının en çok etkileşim verdiği parçalardan biri oldu.

İlk Haftasında Trend Listelerinin Zirvesine Yerleşti

Büyük beğeni toplayan Elini Ver yayınlandığı ilk haftada 10 binden fazla özgün videoda kullanılarak dijital platformların ve sosyal medyanın Trend 10 listelerine girmeyi başardı. Şarkının özellikle nakarat kısmında yer alan "Elini ver, elini tutarım / Tasalarım biter, dünyayı yakarım" sözleri kullanıcıların videolarında en sık tercih ettiği ve paylaştığı ikonik bölüm haline geldi. Ebru Yaşar'ın 6+1 projesinin bu ilk adımı ilerleyen günlerde yayınlanacak diğer şarkılar için de şimdiden büyük bir merak uyandırdı.