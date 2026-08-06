Merve Boluğur'dan Bomba İtiraflar!

Merve Boluğur'un güzellik anlayışına dair yaptığı samimi açıklamalar: Ergenlikte ruju kat kat süren oyuncu ince kaş uğruna yaptıklarını da anlattı.

Merve Boluğur'dan Bomba İtiraflar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 15:30

Merve Boluğur denince kırmızı ruj, belirgin kaşlar ve kendine has bir tarz akla geliyor. Ünlü oyuncunun 2021 yılında verdiği röportajda anlattıklarıysa bugünkü görünümüne ulaşana kadar epey farklı yollar denediğini gösteriyor. Güzellik alışkanlıklarını saklamayan Boluğur ergenlik döneminde dudaklarını büyük göstermek için üç kat ruj sürdüğünü söyledi.

İnce Kaş Modasından O da Kaçamamış


Bir dönem neredeyse herkesi etkisi altına alan ince kaş modası Merve Boluğur'u da es geçmemiş. Kaşlarını jiletlediğini açıklayan oyuncu, sonradan bu kararından üzüntü duyduğunu ve kaşlarına hafif bir dolgu yaptırdığını anlattı. Geçmişe dönüp baktığında yaptığı yorumsa oldukça netti: "O kaş modası bizi bitirdi."Neyse ki Boluğur üç kat ruj ve jiletlenmiş kaş dönemini çoktan geride bırakmış gibi görünüyor. Zamanla daha sade bir tarza yöneldiğini söyleyen ünlü isim, artık doğal hâlini beğendiğini ve dışarıdan dayatılan güzellik kurallarını eskisi kadar önemsemediğini dile getirdi.

Hatta sadeliğe olan sevgisini "Hiçbir şey yapmamak da çok seksi oluyor." sözleriyle özetledi.

Estetik Pişmanlığını da Saklamadı

Boluğur'un itirafları ruj ve kaşla sınırlı kalmadı. Elbiselerin üzerinde daha dolgun bir görünüm elde etmek amacıyla göğüs estetiği yaptırdığını açıklayan oyuncu, bugünkü düşüncesiyle bu müdahaleyi gereksiz bulduğunu söyledi. Fazla takı kullandığı dönemden de uzaklaştığını belirten Boluğur hayatında daha sade bir çizgi benimsediğini anlattı.

Kırmızı rujundan vazgeçmese de güzellik uğruna kendini kalıplara sokmaya pek niyeti kalmamış gibi duruyor. Bir zamanlar dudağını üç kat rujla büyütmeye çalışan Merve Boluğur, belli ki bugün aynadaki görüntüsüyle çok daha barışık. Yine de kaş meselesinde yalnız olmadığı kesin, ince kaş modasının açtığı yaraları bir nesil hâlâ birlikte sarıyor!
 

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