Burak Hakkı Şöhreti Bıraktı Çiftçi Oldu: 35 Bin Metrekarelik Dev Çiftlik!

Bir dönemin reyting rekortmeni projelerinden Dudaktan Kalbe ve Kaybolan Yıllar gibi unutulmaz dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Hakkı, şöhretinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak İstanbul'un karmaşasından uzaklaşmıştı. Şimdilerde doğayla baş başa sakin bir yaşam süren yakışıklı oyuncu, kurduğu devasa çiftlikte organik tarım ve ceviz üreticiliği yaparak hayatına devam ediyor.

Çanakkale'de 35 Bin Metrekarelik Doğa Cenneti

İstanbul’u terk ettikten sonra Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü’ne yerleşen Burak Hakkı, 35 bin metrekarelik devasa bir arsa üzerine kendi çiftliğini kurdu. Yaklaşık 300 bin dolarlık arsasında lüks bir villa da inşa ettiren ünlü oyuncu, bu alanı kendisi için tam bir "motivasyon merkezi" olarak tanımlıyor. Zamanının büyük bir kısmını çiftliğinde geçiren oyuncu, oyunculuk projelerine devam etse de yılın en az altı ayını Çanakkale’deki bu doğa harikası mekanında değerlendiriyor.

"Ağaçlarıma Çocuk Gibi Bakıyorum"

Organik sebze, meyve ve özellikle ceviz üretimine odaklanan Burak Hakkı, çiftlikte ata tohumu kullanımına büyük özen gösterdiğini vurguluyor. Üretim sürecini bizzat yöneten ünlü isim, çiftlik yaşamını şu sözlerle ifade ediyor:

"Burada her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz, benim için motivasyon kaynağı oluyor. Elimizden geldiğince her şeyi kendimiz yapıyoruz, ata tohumuna dikkat ediyoruz. Ağaçlarıma çocuk gibi bakıyorum. Bine yakın ceviz ağacım var."



Her Yıl Hasat Yapıp Satışa Sunuyor

Çiftliğindeki bini aşkın ceviz ağacının bakımını titizlikle sürdüren Burak Hakkı, her yıl düzenli olarak ceviz hasadı gerçekleştiriyor. Elde ettiği doğal ve kaliteli ürünleri satışa sunan ünlü oyuncunun ürettiği cevizler, kısa sürede yoğun ilgi görerek adeta yok satıyor. Doğal hayata uyum sağlayan ve ürettikleriyle takdir toplayan Hakkı, gözlerden uzak ama bir o kadar da verimli yaşamıyla hayranlarına ilham vermeye devam ediyor.