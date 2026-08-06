Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'dan Cesur ve Şık Paylaşımlar

Yeraltı dizisinin Sultan'ı Sümeyye Aydoğan Amsterdam tatilinden paylaştığı cesur ve şık pozlarla sosyal medyayı salladı. Detaylar ve yorumlar haberimizde.

Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'dan Cesur ve Şık Paylaşımlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 15:55

Son dönemin reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'da canlandırdığı Sultan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Sümeyye Aydoğan sezonun yorgunluğunu atmak üzere tatile çıktı. Dizisinin sezon finali yapmasının ardından yoğun çalışma temposuna kısa bir ara veren güzel oyuncu tatil rotasından paylaştığı iddialı karelerle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Amsterdam Sokaklarında Tarzını Konuşturdu

Tatil için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ı tercih eden ünlü oyuncu kentin tarihi ve estetik sokaklarında çekildiği fotoğrafları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Şık tarzı, doğal güzelliği ve kendine has stiliyle dikkat çeken Sümeyye Aydoğan iddialı ve cesur pozlarıyla kısa sürede dijital platformlarda fırtına estirdi.

Takipçilerinden Beğeni ve Yorum Yağmuru

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncunun Amsterdam paylaşımları yayınlandığı ilk andan itibaren binlerce beğeni ve etkileşim aldı. Aydoğan'ın büyüleyici pozlarına hayranları kayıtsız kalmayarak fotoğrafın altına; "Çok güzelsin", "Ekranlara dönmeni özledik" ve "Harika görünüyorsun" şeklinde yüzlerce övgü dolu yorum yağdırdı. Güzel oyuncunun neşeli ve dinlenmiş hali yeni sezon öncesi moral depoladığını gözler önüne serdi.

Benzer Haberler
Furkan Palalı Mahir Kadrosundan Neden Ayrıldı? İşte Gerçek Sebep! Furkan Palalı Mahir Kadrosundan Neden Ayrıldı? İşte Gerçek Sebep!
Hazal Kaya'nın Güzellik Sırrı Meğer Hepimizin Evindeymiş! Hazal Kaya'nın Güzellik Sırrı Meğer Hepimizin Evindeymiş!
Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı
Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!