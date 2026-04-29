Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt

Ekranların iki başarılı ismi Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi setinden gelen "kavga" haberleri, projenin hayranlarını bir hayli endişelendirmişti. Magazin kulislerinde günlerce konuşulan bu gerginlik iddialarına, ilk ağızdan net bir yalanlama geldi.

"Yalan Yanlış Şeyler"

Uzun süredir sessizliğini koruyan Sümeyye Aydoğan, rol arkadaşı Devrim Özkan ile aralarında büyük bir kriz çıktığına dair söylentilere son noktayı koydu. Set çıkışında kendisini görüntüleyen muhabirlere açıklamalarda bulunan oyuncu, profesyonel ve sıcak tavrıyla dikkat çekti:

“Her şey yolunda, çok güzel gidiyor. Devrim Hanım’la kavga haberleri çıktı ama öyle bir şey yok. Yalan yanlış şeyler, böyle bir durum yaşanmadı.”

Sette Uyum Hakim

Aydoğan’ın bu açıklamasıyla birlikte, Yeraltı dizisi setinde herhangi bir huzursuzluk olmadığı, aksine çalışmaların oldukça verimli ve keyifli geçtiği tescillenmiş oldu. İki başarılı oyuncunun ekran enerjisi merakla beklenirken, çıkan haberlerin asılsız olduğunun vurgulanması hayranlarını rahatlattı.

Şu sıralar çekim takvimi yoğun bir şekilde devam eden dizi, hem kadrosuyla hem de senaryosuyla yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor.