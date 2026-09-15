Yeraltı Kadrosu Gümbür Gümbür! İsmail Hacıoğlu Sürprizi

Yeraltı dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Birçok dizi eylül ayında ekranlara dönerken NOW’ın sevilen yapımı bu kez biraz daha beklemeyi tercih etti. Dizinin ikinci sezonu 7 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonda hikâyenin nasıl ilerleyeceği şimdiden merak edilirken kadroya katılan yeni isimler de heyecanı iyice artırdı. Özellikle İsmail Hacıoğlu’nun dahil olması dizinin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

İsmail Hacıoğlu Rüzgâr Olacak

Medyapım imzalı dizinin yeni sezonundaki en dikkat çekici transferlerden biri İsmail Hacıoğlu oldu. Başarılı oyuncunun canlandıracağı karakterin adı ise Rüzgâr.

Rüzgâr Bozo’nun eski aşkı Derya’nın kayınbiraderi olarak hikâyeye dahil olacak. Derya karakterine ise Şükran Ovalı hayat veriyor. Bu bağlantının yeni sezonda hikâyeye nasıl bir hareket getireceği şimdiden merak konusu.

Hacıoğlu’nun karakterinin özellikle Derya ve Bozo cephesinde dengeleri değiştirip değiştirmeyeceği dizinin yeni bölümleriyle birlikte ortaya çıkacak.

Bora Sivri de Kadroda

Yeni sezonda kadroya katılan bir diğer isim ise Bora Sivri. Sultan ve Haydar Ali’nin düğünü dizide birçok karakteri bir araya getirirken Sivri de bu hikâyenin önemli isimlerinden biri olacak.

Sivri, Rüzgâr’ın sağ kolu olarak izleyici karşısına çıkacak. Yani Rüzgâr’ın gelişiyle birlikte onun en yakınındaki isimlerden birini de tanımış olacağız.

Jak Cem Avnayim’den Sürpriz Rol

Dizinin yeni transferleri bununla da sınırlı değil. “Şakir Paşa Ailesi” dizisiyle adından söz ettiren Jak Cem Avnayim de Yeraltı kadrosuna katıldı. Avnayim, Derya’nın eşi Bora karakterini canlandıracak. Böylece Derya’nın hayatına dair yeni detaylar da sezon boyunca hikâyenin önemli parçalarından biri olacak.

Kısacası Yeraltı’nın yeni sezonunda hem yeni karakterler hem değişen ilişkiler izleyiciyi oldukça hareketli bir hikâyenin beklediğini gösteriyor.