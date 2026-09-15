Elçin Sangu’dan Ahbap Sorusu Gelince Sert Çıkış!

Elçin Sangu, “Seni Tanıyorum” dizisinin kutlama yemeği çıkışında Ahbap sorusuyla karşılaştı. Oyuncunun sert tepkisi dikkat çekti.

Elçin Sangu’dan Ahbap Sorusu Gelince Sert Çıkış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 19:26

Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ın başrollerini paylaştığı “Seni Tanıyorum” dizisi için geri sayım başladı. Netflix’te 17 Eylül’de izleyiciyle buluşacak olan dizinin resmi fragmanı da yayınlandı. Aile içindeki sırlar, gizem ve gerilim dolu hikâyesiyle dikkat çeken yapımın ekibi fragmanın yayınlanmasının ardından bir araya gelerek kutlama yemeği düzenledi.

Gece boyunca keyifli vakit geçiren ekip kutlamanın ardından mekândan tek tek ayrıldı. Gecenin sonunda objektiflere takılan isimlerden biri de Elçin Sangu oldu.

Muhabirlerin Sorularını Yanıtlamak İstemedi

Mekândan çıkıp aracına doğru ilerleyen Elçin Sangu karşısında gazetecileri görünce soruları yanıtlamak istemedi. Oyuncunun bir an önce aracına gitmeye çalıştığı sırada muhabirlerden gelen bir soru ise ortamın havasını bir anda değiştirdi.

Sangu’ya son dönemde hakkında gündeme gelen Ahbap soruşturmasıyla ilgili soru yöneltildi. Muhabir “Hemen Ahbap’ı soralım” deyince oyuncunun tepkisi dikkat çekti.

“Çok Saçma Bir Soru”

Soruyu duyunca rahatsız olduğu görülen Elçin Sangu “Çok saçma bir soru, hiç gerek yok” diyerek tepki gösterdi. Ardından fazla konuşmadan aracına yöneldi.

Oyuncunun bu çıkışı geceye damga vuran anlardan biri oldu. Özellikle son dönemde Ahbap Derneği’yle ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle Sangu’nun adı da yeniden gündeme gelmişti.

Ahbap Soruşturmasında İfade Vermişti

Elçin Sangu Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılmıştı. Oyuncu ifadesinde yaptığı yardımların Haluk Levent tarafından farklı şekilde kullanıldığını düşündüğünü ve iyi niyetinin kullanılmış olmasından dolayı üzgün olduğunu belirtmişti.

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