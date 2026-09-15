Sevdiğim Sensin’de O Sahne Olay Oldu! Senariste Tepki Yağdı

Sevdiğim Sensin dizisi yeni sezonuyla ekranlara döndü ama 17. bölümden gelen son fragman izleyicilerin kafasını bir hayli karıştırdı. Özellikle Dicle’nin mahkeme sahnesinde gelinlikle görülmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Mahkeme Sahnesi Seyirciyi Şaşırttı

Dizinin 17. bölüm 3. fragmanında Dicle mahkeme salonunda gelinlikle karşımıza çıkıyor. İşte tam da bu sahne izleyicilerin tepkisini çekti. Çünkü birçok kişi böyle bir görüntünün hikâyenin gidişatı açısından pek inandırıcı olmadığını düşünüyor.

Fragmanı izleyenler sosyal medyada düşüncelerini açık açık paylaşırken senariste yönelik eleştiriler de peş peşe geldi. “Senarist kendine gel”, “Mahkemeye gelinlikle gelmek mi?”, “Dalga mı geçiyorsunuz?” ve “Bu nasıl fragman?” gibi yorumlar dikkat çekti.

Yeni Sezonda Aşk Ön Planda

Dizi 10 Eylül akşamı yayınlanan 16. bölümüyle yeni sezona giriş yaptı. İlk bölümün ardından özellikle Dicle ve Erkan arasındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceği merak konusu olmuştu.

Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir de yeni sezonla ilgili yaptığı açıklamada bu ilişkiye dair önemli ipuçları vermişti. Kandemir, Dicle ve Erkan’ın artık birbirlerinin elini neden tuttuklarını bilerek hareket edeceğini söylemişti.

“Aşk mı, Merhamet mi?”

Helin Kandemir’in açıklamasında en dikkat çeken noktalardan biri ise “Aşk mı, merhamet mi?” sorusuna verdiği cevap oldu. Bu sorunun cevabının aşk olduğunu ve hikâyenin ilerleyen bölümlerde daha derin bir noktaya taşınacağını ifade etti.

Şimdi gözler 17. bölüme çevrilmiş durumda. Bakalım Dicle’nin mahkemeye gelinlikle çıkmasının arkasından nasıl bir hikâye çıkacak? Seyircinin tepkisi bölüm yayınlandığında daha da büyüyecek mi yoksa sahnenin nedeni anlaşılınca herkes rahatlayacak mı hep birlikte göreceğiz.