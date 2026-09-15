Somer Sivrioğlu’ndan Ayrılık İddialarını Bitiren Görüntü!

Somer Sivrioğlu ile Talya Didem Belen’in ayrıldığı iddiaları gündemdeydi. Çift katıldıkları düğünde el ele görüntülenerek barıştıklarını adeta ilan etti.

Somer Sivrioğlu’ndan Ayrılık İddialarını Bitiren Görüntü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 18:43

Somer Sivrioğlu ile Talya Didem Belen cephesinde yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir çiftin ayrıldığı konuşuluyordu. Hatta sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve birlikte çekilmiş fotoğrafları kaldırmaları da bu iddiaları iyice güçlendirmişti.

Ancak ikili son görüntüleriyle adeta tüm bu söylentilere cevap verdi. Katıldıkları bir düğünde el ele görüntülenen Somer Sivrioğlu ve Didem Belen yeniden birlikte olduklarını gözler önüne serdi.

Ayrılık İddiaları Gündeme Gelmişti

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü şefin Talya Didem Belen ile yaşadığı ilişki daha önce de magazin dünyasının dikkatini çekmişti.

Sivrioğlu ilişkilerinin başında yaptığı açıklamada bunun sıradan bir ilişki olmadığını söylemiş ve “Öylesine bir ilişki değil” diyerek aşkının ciddiyetini açıkça dile getirmişti.

Çiftin geçtiğimiz ay sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ise işleri değiştirdi. Üstelik birlikte çekilmiş fotoğrafların da silinmesi “Ayrıldılar mı?” sorusunu beraberinde getirdi.

Evlilik Teklifi Bile Etmişti

İşin ilginç tarafı ise Somer Sivrioğlu’nun kısa süre önce sevgilisine romantik bir evlilik teklifi yapmış olmasıydı. Ünlü şef Talya Didem Belen’e Palandöken’de karlar içinde evlenme teklif etmişti.

Sivrioğlu düğün tarihiyle ilgili sorulara ise zamanı ayarlayabilirlerse yakın zamanda güzel haberler vereceklerini söylemişti. Hatta evliliğin nerede yapılacağı sorusuna “Hanım bilir” diyerek gülümsetmişti.

El Ele Düğüne Katıldılar

Tüm bu gelişmelerin ardından çiftin birlikte ortaya çıkması ise dikkatleri yeniden üzerlerine çevirdi. Somer Sivrioğlu ve Talya Didem Belen yakın arkadaşları Celal Can Algül ile Yağmur Gedik’in nikâh törenine birlikte katıldı.

Üstelik çift gece boyunca oldukça uyumlu görünüyordu. Didem Belen kırmızı bir kıyafet tercih ederken Somer Şef siyah takımıyla ona eşlik etti. El ele görüntülenen çift böylece ayrılık söylentilerini de geride bırakmış oldu.

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