Brad Pitt ve Ines de Ramon’dan Olay Görüntüler!

Brad Pitt ve Ines de Ramon, ABD Açık finalini izlerken samimi görüntüler verdi. Birbirlerine yakın tavırları ve öpücükleri objektiflere böyle yansıdı.

Brad Pitt ve Ines de Ramon’dan Olay Görüntüler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 19:20

Brad Pitt ile sevgilisi Ines de Ramon 2026 ABD Açık Tenis Turnuvası’nın finalinde yine dikkatleri üzerlerine çekti. Çift New York’taki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi’nde düzenlenen erkekler finalini tribünden birlikte izledi.

Maç boyunca oldukça keyifli görünen ikili bir yandan karşılaşmayı takip ederken bir yandan da sohbet edip bol bol güldü. Ancak onları izleyenlerin dikkatini çeken asıl şey birbirlerine karşı sergiledikleri samimi tavırlar oldu.

Tribünde Aşk Dolu Anlar

Brad Pitt ve Ines de Ramon karşılaşma sırasında birbirlerinden pek uzak durmadı. Zaman zaman birbirlerine yaklaşan çift karşılıklı öpücüklerle de objektiflere yakalandı.

Hollywood’un gözde çiftlerinden biri haline gelen ikilinin bu rahat tavırları aralarındaki ilişkinin ne kadar iyi gittiğini bir kez daha gösterdi. Üstelik bu birlikte katıldıkları ilk spor etkinliği de değil. Çift bir gün önce düzenlenen kadınlar finalini de yan yana takip etmişti.

Kıyafetleri de Dikkat Çekti

62 yaşındaki Brad Pitt tenis finalinde baştan aşağı lacivert bir kombin tercih etti. Ünlü oyuncu görünümünü ters taktığı şapkasıyla tamamladı. 33 yaşındaki Ines de Ramon ise kot pantolonunun üzerine çiçek desenli ve dekolteli bir bluz giydi. İkilinin tarzı tribünde de dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle Pitt’in son yıllarda daha genç ve enerjik bir giyim tarzına yönelmesi dikkat çekiyor. Bu değişimin Ramon’la ilişkisinin başlamasından sonra daha belirgin hale geldiği konuşuluyor.

Aşkları Dört Yıldır Sürüyor

Brad Pitt ve Ines de Ramon Kasım 2022’den bu yana birlikte. Çift Eylül 2024’te Venedik Film Festivali’nde ilk kez kırmızı halıda beraber boy göstererek ilişkilerini daha görünür hale getirmişti.

İkili bu yaz düzenlenen Dünya Kupası’ndan çeşitli spor etkinliklerine kadar birçok organizasyonda birlikte görüntülendi. Taylor Swift ve Travis Kelce’nin düğününe de beraber katılan çift artık aşklarını gözlerden uzak yaşamaktan pek çekinmiyor.

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