Jennifer Lopez’in Formu Olay Oldu! Sırrı Bakın Neymiş

Jennifer Lopez spor salonuna giderken fit görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü yıldızın karın kasları ve spor tarzı gündem olurken formunun sırrı da merak edildi.

Jennifer Lopez’in Formu Olay Oldu! Sırrı Bakın Neymiş
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 18:22

Jennifer Lopez yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 57 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız spor salonuna giderken objektiflere yakalandı. Lopez’in fit görüntüsü kadar tercih ettiği spor kombini de gözlerden kaçmadı.

Ten rengi bir crop top ve aynı renkte tayt giyen Lopez spor salonuna oldukça iddialı bir görünümle geldi. Ünlü yıldızın karın kaslarını ortaya çıkaran kombini kısa sürede dikkat çekti. Ancak görünümündeki en dikkat çekici detaylardan biri sadece spor kıyafetleri değildi. Kombinini yaklaşık 22 bin sterlin değerindeki Birkin çantasıyla tamamlamıştı.

Formunu Korumasının Sırrı Ne?

Jennifer Lopez’in fit görüntüsü aslında yıllardır uyguladığı düzenli yaşam tarzının bir sonucu. Ünlü isim spor ve beslenme konusunda oldukça disiplinli olduğunu daha önce de defalarca anlatmıştı.

Lopez’e göre işin sırrı öyle çok karmaşık değil. Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve bunları bir süre sonra bırakmamak gerekiyor. Yani asıl mesele istikrarı korumak. Daha önce yaptığı açıklamalarda ekranda yer almanın da kendisini formda kalmaya teşvik ettiğini söylemişti.

Ağırlık Antrenmanına Özel Önem Veriyor

Jennifer Lopez’in spor programında ağırlık çalışmaları da önemli bir yer tutuyor. Özellikle yaş ilerledikçe kas kütlesini korumanın çok önemli olduğunu düşünüyor. Eskisinden daha ağır ağırlıklarla çalıştığını ve bunun yaş aldıkça daha gerekli hale geldiğini söylüyor. Ona göre kardiyo önemli olsa da vücudun yağ yakmasında kas kütlesinin büyük bir rolü var.

Kasların yaşla birlikte azalabildiğine dikkat çeken Lopez güçlü ve genç bir görünümü korumak için ağırlık antrenmanlarını ihmal etmiyor. Görünen o ki 57 yaşındaki yıldız formunu koruma konusunda oldukça kararlı.

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