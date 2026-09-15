Soner Olgun’un Eski Eşi Çılgına Döndü! “Allah Belanı Versin”

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. 67 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığı daha sonra ise kendi isteğiyle evine döndüğü açıklandı.

Bu zorlu süreçte Olgun’u yalnız bırakmayan eski eşi Özlem Koldaş sanatçının hastalık sürecini en başından anlattı. Koldaş’ın sözleri hem duygulandırdı hem teşhis süreciyle ilgili ciddi soru işaretlerini gündeme getirdi.

Önce Diyabet Tanısı Konuldu

Koldaş’ın anlattığına göre Soner Olgun’da bir dönem aşırı susama, ağız kuruluğu, sık idrara çıkma ve halsizlik gibi şikâyetler başladı. Yapılan kontrollerin ardından kan şekerinin 580, HbA1c değerinin ise 16,1 çıktığını belirten Koldaş, Olgun’a insülin tedavisi başlandığını söyledi.

Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bunun diyabet olduğu düşünüldü. Ancak daha sonra yaşananlar Koldaş’ın kafasında büyük soru işaretleri oluşturdu.

Aylar Sonra Gerçek Ortaya Çıktı

Olgun’un zaman içinde halsizleştiğini iştahının azaldığını ve yüzüyle gözlerinde sararma başladığını anlatan Koldaş yeniden doktora gittiklerini söyledi.

Yapılan incelemelerde safra yollarında tıkanıklık tespit edildi. İlk başta bunun taş olmasını umduklarını belirten Koldaş kontrollerin ardından pankreasta bir kitle bulunduğunun ve hastalığın başka bölgelere de yayıldığının kendilerine söylendiğini aktardı.

“Daha Erken Fark Edilebilir miydi?”

Koldaş’ın asıl sorguladığı nokta ise Olgun’da aniden ortaya çıkan ağır diyabet tablosunun o dönemde pankreas açısından daha ayrıntılı incelenip incelenmediği.

Eski eşi bugün geriye dönüp baktığında bu durumun daha erken araştırılması gerekip gerekmediğini merak ettiğini söylüyor. Ancak bunun tıbbi açıdan uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini de özellikle vurguluyor.

Belgeler İncelenecek

Koldaş yaşananların üzerinin kapanmasını istemediğini ancak kimseyi sosyal medyada peşinen suçlamak gibi bir amacının olmadığını belirtti. Ellerindeki rapor ve tahlillerin bağımsız uzmanlar tarafından incelenmesini istediğini söyledi.

Soner Olgun’un şu an evinde ailesi ve sevdiklerinin yanında olduğu belirtilirken Koldaş da herkesten sanatçı için güzel dileklerde bulunmasını istedi.