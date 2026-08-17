Yeraltı Dizisinin Yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'ndan Rekor Anlaşma: 18 Milyon TL'ye İmza Atıyor!

Yeraltı dizisinin Bozo''su Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor iddialarını yalanladı. Ünlü oyuncu 18 milyon TL'ye erkek giyim markasıyla anlaştı

Yeraltı Dizisinin Yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'ndan Rekor Anlaşma: 18 Milyon TL'ye İmza Atıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 13:44

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve reyting listelerinde fırtınalar estirerek çarşamba günlerinin birincisi haline gelen Yeraltı'dizisinde Bozo (Bozkurt) karakterine hayat veren başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni sezon öncesi bomba bir iddiayla gündeme geldi. Dizinin büyük başarısı sonrası Eşref Rüya'yı tahtından indiren yapımla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde oyuncular arasında kriz çıktığı ve Uraz Kaygılaroğlu'nun kadrodan ayrılacağı iddiaları kulislerde konuşulmuştu. Ancak ayrılık söylentilerinin yalanlanmasının ardından ünlü oyuncunun dev bir markayla rekor ücrete anlaştığı ortaya çıktı.

Ayrılık İddiaları Yalanlandı Rekor Anlaşma Gündeme Düştü

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan ve ikonikleşen karakterlerinden birine imza atan Uraz Kaygılaroğlu'nun fenomene dönüşen Yeraltı dizisindeki rolüne kesintisiz devam edeceği öğrenildi. Yeni sezon çekimleri öncesi moral depolayan yakışıklı oyuncunun ünlü bir erkek giyim markasının yeni yüzü olmak için masaya oturduğu öne sürüldü.

Takvim gazetesinden Ufuk Özcan'ın kaleme aldığı habere göre geçtiğimiz günlerde aynı dizideki rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan'ın 25 milyon TL'lik dev bir reklam anlaşmasına imza atmasının ardından Uraz Kaygılaroğlu da servet değerinde bir iş birliğine hazırlanıyor.

Sözlü Anlaşma Tamam: 18 Milyon TL Kazacak

Edinilen bilgilere göre ünlü erkek giyim markası ile ünlü oyuncu arasında henüz resmi imzalar atılmamış olsa da tarafların sözlü olarak prensipte el sıkıştığı iddia edildi. Reklam filmi çekimleri için geri sayıma geçen Uraz Kaygılaroğlu'nun bu anlaşma karşılığında tam 18 milyon TL kazanacağı konuşuluyor.

Hem dizideki başarılı oyunculuk performansı hem de ekranların aranan yüzü olması sayesinde marka iş birliklerinin odağı haline gelen Kaygılaroğlu yeni sezonda hem Yeraltı dizisindeki Bozo karakteriyle hem de ekranlardaki yeni reklam filmiyle adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor.

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