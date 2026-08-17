Sıla ve Ceylan Ertem'den Çeşme'de Sürpriz Düet! Esmer Yıllar Sonra Aynı Sahneye Taşındı

Sıla'nın Çeşme Açıkhava konserinde sahneye çıkan Ceylan Ertem Esmer şarkısında düet yaptı. İki sanatçının esprili diyalogları geceye damga vurdu.

Sıla ve Ceylan Ertem'den Çeşme'de Sürpriz Düet! Esmer Yıllar Sonra Aynı Sahneye Taşındı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 13:14

Türk pop ve alternatif müziğin iki güçlü kadın vokali Sıla ve Ceylan Ertem müzikseverlere unutulmayacak bir Ege akşamı yaşattı. Başarılı sanatçı Sıla'nın yoğun ilgi gören Ege turnesi kapsamında geçtiğimiz cuma akşamı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği konseri izleyenler arasında yakın dostu Ceylan Ertem de vardı. Sıla'nın daveti üzerine sahneye çıkan Ertem ile Sıla'nın birlikte sergilediği performans ve sahnedeki esprili atışmaları geceye damgasını vurdu.

"Güzel Şarkıymış Neden Sana Vermişim?"

İki usta sanatçı yıllar önce söz ve müziği Sıla'ya ait olan ve Ceylan Ertem'in seslendirip geniş kitlelere ulaştırdığı sevilen eser Esmer'i bu kez Çeşme Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde birlikte düet olarak seslendirdi. İkilinin sahnedeki uyumu ve yüksek enerjisi izleyicilerden büyük alkış topladı.

Şarkı öncesinde ve sonrasında yaşanan tatlı diyaloglar ise konseri izleyen binlerce müziksevere neşeli anlar yaşattı. Düet öncesinde Sıla'ya takılan Ceylan Ertem "Çok güzel şarkı neden bana verdin?" sorusunu yöneltti. Şarkı bitiminde dostunu sahneden uğurlarken cevabı yapıştıran Sıla ise "Güzel şarkıymış neden sana vermişim cidden?" diyerek Çeşme Açıkhava'yı kahkahaya boğdu.

Ege Turnesi Marmaris ve Bodrum İle Devam Ediyor

Sıla'nın 1 Ağustos'ta Altınoluk'ta start veren ve ardından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu ile cumartesi akşamı Kuşadası Amfitiyatro'da kapalı gişe gerçekleşen muhteşem konserlerle devam eden Ege turnesi hız kesmeden sürüyor. Müzikseverlerle buluşmaya devam edecek olan ünlü sanatçı turnenin sonraki durakları kapsamında 21 Ağustos'ta Marmaris Açıkhava'da 22 Ağustos'ta ise Bodrum'da sahne alarak Egelilere müzik ziyafeti sunmaya devam edecek.

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