Pelin Akil'in Sporla İmtihanı Yeniden Başladı! "Ben De Şaşkınım"

Spor yapmaktan nefret ettiğini açıklayan güzel oyuncu Pelin Akil yeniden spora başladığını duyurdu: "Spora söylenme videolarım yakında gelir!"

Pelin Akil'in Sporla İmtihanı Yeniden Başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 14:00

Televizyon ve sinema dünyasının sevilen ve sempatik isimlerinden Pelin Akil sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı samimi ve doğal anlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz dönemlerde spor yapmaktan hiç hoşlanmadığını hatta spor yaparken ciddi şekilde sinirlendiğini dobra bir şekilde dile getiren ünlü oyuncu radikal bir karar alarak yeniden spora başladığını duyurdu.

Kendiyle Kavga Etme Ve Spora Söylenme Videolarım Gelir

Sosyal medya hesabından aktif paylaşımlar yapmaya devam eden güzel oyuncu spor salonuna geri dönüş kararını yine kendine has eğlenceli tarzıyla takipçilerine açıkladı. Bu karara kendisinin bile inanamadığını belirten Pelin Akil yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak hayranlarını güldürdü:

"İnanır mısınız ben yine başlıyorum. Evet ben de şaşkınım kendiyle kavga etme, spora söylenme videolarım yakında gelir."

Sosyal Medyadan Yoğun İlgi Ve Destek Mesajları

Spor yaparken yaşadığı zorlukları ve iç çekişmelerini filtresiz bir şekilde paylaşacağını esprili bir dille ifade eden Pelin Akil'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Spor yaparken zorlanan ve söylenmeyi gelenek haline getiren binlerce takipçisi ünlü oyuncunun bu doğal haline tam destek verdi.

Akil'in kendisiyle barışık ve samimi tavırları beğeni toplarken takipçileri şimdiden ünlü oyuncunun spor salonunda çekeceği eğlenceli ve isyan dolu söylenme videolarını merakla beklemeye başladı.

Benzer Haberler
Cemre Kemer'den Olay Gönderme! Cemre Kemer'den Olay Gönderme! "Beklentiyi Kesince..."
Emre Belözoğlu Sırrını Açıkladı! Emre Belözoğlu Sırrını Açıkladı! "Bir İsteğim Var..."
12 Yıl Geçti Ama Unutamadı! Asena'dan Duygusal Mesaj 12 Yıl Geçti Ama Unutamadı! Asena'dan Duygusal Mesaj
Gökhan Özen'den Olay Karar! Düğün Parasını Bakın Ne Yaptı Gökhan Özen'den Olay Karar! Düğün Parasını Bakın Ne Yaptı
Ümit Besen Kızının Mürüvvetini Göremedi! Ümit Besen Kızının Mürüvvetini Göremedi!
Yıldız Tilbe'nin Jet-Ski Şovu Olay Oldu! Gerçek mi? Yıldız Tilbe'nin Jet-Ski Şovu Olay Oldu! Gerçek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi
  • 17-08-2026 09:11

Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor
  • 14-08-2026 10:35

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı