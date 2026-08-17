Pelin Akil'in Sporla İmtihanı Yeniden Başladı! "Ben De Şaşkınım"

Televizyon ve sinema dünyasının sevilen ve sempatik isimlerinden Pelin Akil sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı samimi ve doğal anlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz dönemlerde spor yapmaktan hiç hoşlanmadığını hatta spor yaparken ciddi şekilde sinirlendiğini dobra bir şekilde dile getiren ünlü oyuncu radikal bir karar alarak yeniden spora başladığını duyurdu.

Kendiyle Kavga Etme Ve Spora Söylenme Videolarım Gelir

Sosyal medya hesabından aktif paylaşımlar yapmaya devam eden güzel oyuncu spor salonuna geri dönüş kararını yine kendine has eğlenceli tarzıyla takipçilerine açıkladı. Bu karara kendisinin bile inanamadığını belirten Pelin Akil yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak hayranlarını güldürdü:

"İnanır mısınız ben yine başlıyorum. Evet ben de şaşkınım kendiyle kavga etme, spora söylenme videolarım yakında gelir."

Sosyal Medyadan Yoğun İlgi Ve Destek Mesajları

Pelin Akil, spor salonuna geldiği ve kilo aldığı için sinir olduğunu paylaştı.



"İnsan söylene söylene spora gelir mi? Spor yapacağım diye çok agresif uyanıyorum. Şuan giyinme odasında oradan oraya yürüyorum." pic.twitter.com/vScz63nKJC — Populicc (@populicc) July 7, 2026

Spor yaparken yaşadığı zorlukları ve iç çekişmelerini filtresiz bir şekilde paylaşacağını esprili bir dille ifade eden Pelin Akil'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Spor yaparken zorlanan ve söylenmeyi gelenek haline getiren binlerce takipçisi ünlü oyuncunun bu doğal haline tam destek verdi.

Akil'in kendisiyle barışık ve samimi tavırları beğeni toplarken takipçileri şimdiden ünlü oyuncunun spor salonunda çekeceği eğlenceli ve isyan dolu söylenme videolarını merakla beklemeye başladı.