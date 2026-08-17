Sefo Erzurum'u Salladı! Miting Alanında Unutulmaz Müzik Ziyafeti

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatı vatandaşlarla buluşturan Kültür Yolu Festivali'nin Erzurum durağında coşku katlanarak devam ediyor. Şehrin tarihi, kültürel ve sanatsal dokusunu geniş kitlelere ulaştıran dev organizasyonun ikinci gününde rap ve pop müziğin sevilen ismi Sefo sahne aldı. Erzurumlu müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser festivalin en enerjik ve unutulmaz anlarına sahne oldu.

Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda Coşkulu Kalabalık

Festivalin ikinci gün akşamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda kurulan dev sahnede hayranlarının karşısına çıkan Sefo dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı. Konser alanını saatler öncesinden dolduran binlerce kişi genç sanatçının sahneye çıkışıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı. Sefo'nun dinamik sahne şovu ve yüksek enerjisine tempolu alkışlarıyla karşılık veren müzikseverler festival coşkusunu doyasıya paylaştı.

Zengin repertuvarıyla sahne alan ünlü rapçi dillerden düşmeyen Bonita, Söyle Neydi Bu?, Aşiyan ve Kördüğüm gibi popüler parçalarını Erzurumlu hayranlarıyla birlikte dev bir koro halinde seslendirdi. Sahnedeki hareketli performansı ve seyircilerle kurduğu samimi iletişimle dinleyicilerden tam not alan sanatçı festivalin ikinci gününe damgasını vurdu.

Erzurum'da Kültür ve Sanat Rüzgarı Devam Ediyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali konser sahnesinde ağırladığı birbirinden özel sanatçıların yanı sıra kentin dört bir yanına yayılan kapsamlı programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuklara özel renkli etkinlikler ve yöresel lezzet duraklarından oluşan zengin festival rotası Erzurumlulara ve şehre gelen yerli turistlere unutulmaz bir kültür-sanat deneyimi sunmaya devam ediyor.