Sefo Erzurum'u Salladı! Miting Alanında Unutulmaz Müzik Ziyafeti

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin 2. gününde rapçi Sefo sahne aldı. Erzurum Miting Alanı'nı dolduran binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Sefo Erzurum'u Salladı! Miting Alanında Unutulmaz Müzik Ziyafeti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 11:59

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatı vatandaşlarla buluşturan Kültür Yolu Festivali'nin Erzurum durağında coşku katlanarak devam ediyor. Şehrin tarihi, kültürel ve sanatsal dokusunu geniş kitlelere ulaştıran dev organizasyonun ikinci gününde rap ve pop müziğin sevilen ismi Sefo sahne aldı. Erzurumlu müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser festivalin en enerjik ve unutulmaz anlarına sahne oldu.

Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda Coşkulu Kalabalık

Festivalin ikinci gün akşamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda kurulan dev sahnede hayranlarının karşısına çıkan Sefo dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı. Konser alanını saatler öncesinden dolduran binlerce kişi genç sanatçının sahneye çıkışıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı. Sefo'nun dinamik sahne şovu ve yüksek enerjisine tempolu alkışlarıyla karşılık veren müzikseverler festival coşkusunu doyasıya paylaştı.

Zengin repertuvarıyla sahne alan ünlü rapçi dillerden düşmeyen Bonita, Söyle Neydi Bu?, Aşiyan ve Kördüğüm gibi popüler parçalarını Erzurumlu hayranlarıyla birlikte dev bir koro halinde seslendirdi. Sahnedeki hareketli performansı ve seyircilerle kurduğu samimi iletişimle dinleyicilerden tam not alan sanatçı festivalin ikinci gününe damgasını vurdu.

Erzurum'da Kültür ve Sanat Rüzgarı Devam Ediyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali konser sahnesinde ağırladığı birbirinden özel sanatçıların yanı sıra kentin dört bir yanına yayılan kapsamlı programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuklara özel renkli etkinlikler ve yöresel lezzet duraklarından oluşan zengin festival rotası Erzurumlulara ve şehre gelen yerli turistlere unutulmaz bir kültür-sanat deneyimi sunmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Yeraltı Dizisinin Yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'ndan Rekor Anlaşma: 18 Milyon TL'ye İmza Atıyor! Yeraltı Dizisinin Yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'ndan Rekor Anlaşma: 18 Milyon TL'ye İmza Atıyor!
Sıla ve Ceylan Ertem'den Çeşme'de Sürpriz Düet! Esmer Yıllar Sonra Aynı Sahneye Taşındı Sıla ve Ceylan Ertem'den Çeşme'de Sürpriz Düet! Esmer Yıllar Sonra Aynı Sahneye Taşındı
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Dev Final! Ferhat Göçer Şarkılarıyla Büyüledi Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Dev Final! Ferhat Göçer Şarkılarıyla Büyüledi
Johnny Depp'e Benzeyen Türk Avukat Sosyal Medyanın Diline Düştü! Johnny Depp'e Benzeyen Türk Avukat Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Heroes Dizisinin Yıldızı Hayden Panettiere 36 Yaşında Hayatını Kaybetti Heroes Dizisinin Yıldızı Hayden Panettiere 36 Yaşında Hayatını Kaybetti
Zeynep Bastık Bekarlığa Veda Etti! Serkay Tütüncü ile Düğün Öncesi Eğlenceli Parti Zeynep Bastık Bekarlığa Veda Etti! Serkay Tütüncü ile Düğün Öncesi Eğlenceli Parti
ÇOK OKUNANLAR
Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi
  • 17-08-2026 09:11

Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor
  • 14-08-2026 10:35

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı