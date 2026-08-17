Mehmet Ali Erbil’in Evlilik Serüveni: Bilinenler ve Hakkındaki Söylentiler

Türk televizyonunun uzun yıllardır ekranlarda olan isimlerinden Mehmet Ali Erbil, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Birden fazla evliliği ve üç çocuğuyla sık sık merak edilen Erbil'in evlilikleri ve aile hayatına yakından bakıyoruz.

Mehmet Ali Erbil'in Özel Hayatı Yıllardır İlgi Görüyor

Oyunculuk, sunuculuk ve şovmenlik kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan isim, televizyon dünyasının en tanınan yüzleri arasındaki yerini koruyor. Uzun yıllara yayılan kariyerinin yanı sıra özel yaşamı da magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında.

Mehmet Ali Erbil Kaç Kez Evlendi?

Resmî kayıtlara göre 6 defa nikâh masasına oturdu. Dikkat çeken ayrıntıysa ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile 2 farklı tarihte iki kez evlenmiş olması.

Erbil'in evlilikleri kronolojik olarak şöyle sıralanıyor:

1980: Muhsine Şehnaz Kamiloğlu

1985: Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (ikinci kez)

1989: Nergis Kumbasar

2001: Sedef Altuntaş

2005: Tuğba Coşkun

2025: Gülseren Ceylan

En Uzun Evliliğini Nergis Kumbasar İle Yaptı

Mehmet Ali Erbil'in en uzun süren evliliği, oyuncu Nergis Kumbasar ile oldu. 1989 yılında evlenen çiftin 1995 yılında Yasmin Erbil adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Yaklaşık 7 yıl süren evlilik, 1996 yılında sona erdi. Boşanmalarının ardından dostluklarını koruyan ikili, zaman zaman birlikte görüntülenmeye de devam etti.

Son Evliliği Kısa Sürdü

Erbil, 28 Ağustos 2025 tarihinde Gülseren Ceylan ile evlendi. Yaş farkları nedeniyle uzun süre magazin gündeminde konuşulan çiftin evliliğiyse beklenenden kısa sürdü. Yaklaşık 6 ay sonra, 25 Şubat 2026 tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesinde görülen davada anlaşmalı olarak boşandılar. Mahkeme, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle boşanmaya karar verdi.

Mehmet Ali Erbil'in Kaç Çocuğu Var?

Mehmet Ali Erbil'in 3 çocuğu bulunuyor. İlk evliliğinden Sezin Erbil, Nergis Kumbasar ile evliliğinden Yasmin Erbil ve Tuğba Coşkun ile evliliğinden Ali Sadi Erbil dünyaya geldi. Çocukları zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve magazin gündemiyle kamuoyunun karşısına çıkarken Erbil de aile hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor.