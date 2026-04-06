Yeraltı Dizisine Taze Kan

Yeraltı dizisine Murat Göçmez dahil oldu! NOW'ın sevilen dizisi Yeraltı'nın 11. bölümünde Cengiz rolüyle izleyici karşısına çıkacak Murat Göçmez ve yeni intikam hikâyesi.

Yayın Tarihi : 06-04-2026 18:16

NOW ekranlarının çarşamba akşamlarına damga vuran, Medyapım imzalı fenomen dizisi "Yeraltı", güçlü oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha ekliyor. Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan gibi yıldız isimleri bir araya getiren yapım, hikâyesine yeni bir soluk katmaya hazırlanıyor.

Murat Göçmez "Cengiz" Rolüyle Geliyor

Dizinin önümüzdeki haftalarda yayınlanacak bölümlerinde başarılı oyuncu Murat Göçmez izleyici karşısına çıkacak.

  • Katılım Bölümü: Murat Göçmez, dizinin 11. bölümünde kadroya dahil olacak.

  • Karakteri: Dizide Cengiz rolüne hayat verecek olan oyuncu, hikâyeye konuk oyuncu olarak katılıyor.

  • Hikâyesi: Cengiz karakteri, yeraltı dünyasının karanlık labirentlerinde yeni bir intikam hikâyesinin fitilini ateşleyecek.

Çarşamba Akşamlarının Vazgeçilmezi: Yeraltı

Medyapım’ın bu sezonki en iddialı projelerinden biri olan "Yeraltı", sürükleyici senaryosu ve karakter derinliğiyle reyting listelerinde üst sıralardaki yerini koruyor. Murat Göçmez’in canlandıracağı Cengiz karakterinin, mevcut dengeleri nasıl değiştireceği ve kimlerle karşı karşıya geleceği şimdiden merak konusu oldu.

