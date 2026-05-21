Blok3 Gözaltında mı? İlk Açıklama Geldi!

Rapçi Blok3 (Hakan Aydın) sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hakkında gözaltı kararı olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan ünlü rapçi ve avukatı Sedef Selçuk operasyonun yapıldığı adresle ilgili bir yanlışlık olduğunu belirtti.

Gözaltında Değilim, Bulunanlar Bana Ait Değil

Hakkında çıkan "gözaltına alındı" ve "evinde uyuşturucu bulundu" haberleri üzerine video çeken Blok3 iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gözaltında olmadığını ifade vermek için jandarma binasına kendi rızasıyla gittiğini söyleyen rapçi baskın yapılan evin kendisine ait olmadığını ve basındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Avukatından Kamuoyu Açıklaması

Blok3'ün avukatı Sedef Selçuk da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak adres karışıklığına dikkat çekti:

"Müvekkilim Hakan Aydın hakkında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla işbu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

BLOK3 ismi ile bilinen Hakan Aydın ile ilgili kolluk birimlerince yapılan adres araştırmasının müvekkilime ait olmayan bir adreste gerçekleştirildiği tarafımızca tespit edilmiştir. Söz konusu adreste ele geçirildiği belirtilen materyallerin müvekkilim ile herhangi bir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki arama yapılan adres müvekkilim Hakan Aydın'ın ikamet adresi değildir. Müvekkilimin resmi ikamet adresi ilgili makamlara usulüne uygun şekilde bildirilmiş olup bu yanlış anlaşılmanın giderilmesi amacıyla gerekli hukuki başvurular tarafımızca iletilmektedir. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini rica ederiz. Soruşturma makamlarınca maddi gerçeğin kısa sürede ortaya çıkarılacağına inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

- Av. Sedef Selçuk