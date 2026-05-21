Cannes'da Büşra Develi Rüzgarı: Fırtına Gibi Esti

Büşra Develi bu ara Cannes Film Festivali'nde kelimenin tam anlamıyla rüzgar gibi esiyor. Dünyaca ünlü lüks bir mücevher markasının özel davetlisi olarak festivale giden oyuncu kırmızı halıdaki o duru zarafetiyle sadece bizim değil uluslararası basının da acayip dikkatini çekmiş durumda. Sosyal medyada falan fotoğraflarını görmüşsünüzdür, abartıdan uzak ama inanılmaz havalı bir tarz yakalamış.



Pedro Almodovar'ın Gala Gösterimine Katıldı

Ziyaretinin en havalı kısımlarından biri de sinema dünyasının heyecanla beklediği o büyük galaydı. Büşra Develi, Pedro Almodovar'ın son filmi "Amarga Navidad"ın dünya prömiyeri için kırmızı halıdaydı. Üzerindeki o iddialı elbiseyi markanın göz alıcı mücevherleriyle öyle güzel tamamlamış ki galanın en çok fotoğraflanan isimlerinden biri olması hiç şaşırtıcı değil. Zaten festival boyu attığı her adım tercih ettiği her parça sosyal medyada anında beğeni yağmuruna tutuldu.

amfAR Öncesi Özel Davette Boy Gösterdi

Tabii festival sadece film gösterimlerinden ibaret değil Cannes'ın o meşhur arka plan etkinlikleri de tam gaz devam ediyor. Develi sinema ve moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden olan amfAR galası öncesindeki o çok özel davette de boy gösterdi. 20 Mayıs akşamı düzenlenen bu kutlamada dünya yıldızlarıyla yan yana gelen oyuncu doğal güzelliğiyle yine adından söz ettirmeyi başardı. Hem şık hem de hiç çabalamamış gibi duran o rafine tarzı festivalin ruhuna çok yakışmış. Uzun lafın kısası Büşra Develi, Cannes'da Türk sinemasını ve buradaki esintiyi gerçekten çok asil bir şekilde temsil etti bize de arkasından sadece hayran hayran fotoğraflara bakmak kaldı.