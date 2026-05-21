Tarkan'dan Olay Yaratan "Palyaço" Göndermesi

Müzik dünyasında bir süredir devam eden "bestecilik" polemiğine Tarkan da dahil oldu. Hakkındaki iddialara doğrudan bir basın açıklaması yapmak yerine daha çok kendi tarzında bir yöntem seçen sanatçı önce bir hayranının kendisini savunduğu videoya yorum yaptı; hemen ardından da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir aforizma paylaştı.

Polemik Nasıl Başladı?

Her şey şarkıcı Emre Kaya'nın katıldığı bir televizyon programında Tarkan hakkında yaptığı yorumlarla başladı. Kaya, Tarkan'ın iyi bir şarkı yazarı olduğunu ancak gerçek bir besteci olarak kabul edilemeyeceğini iddia etti.

Bu iddiaların ardından sosyal medya içerik üreticisi Faruk Teymur, Tarkan'ın Ajda Pekkan, Bülent Ersoy ve Sibel Can gibi dev isimlere verdiği hit şarkıları hatırlatan bir video yayınladı. Teymur videoda "Michael Jackson dinlese 'Bunu nasıl ben yapmadım' derdi" diyerek Megastar'a destek çıktı.

Tarkan: Kendimi Müdafaa Etmek Gibi Gereksiz Gayretlere Girmem

Kısa sürede yayılan bu videoyu Tarkan da karşılıksız bırakmadı. Tartışmaların içine doğrudan çekilmek istemeyen usta sanatçı hayranının paylaşımının altına şu samimi yorumu yazdı:

"Çok teşekkür ederim Faruk kardeş. Paylaşımın mutlu etti. Beni bilen iyi bilir ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti ne yalan söyleyeyim. Çok sevgiler."

Sosyal Medyada Çok Konuşulan "Sirk" Paylaşımı

Bu teşekkür yorumunun hemen arkasından Tarkan kişisel hesabından isim vermeden eleştirilere gönderme yapan bir söz paylaştı. Magazin dünyasındaki sığ tartışmaları hedef aldığı düşünülen o paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bir palyaçoyu, palyaçoluk yapmakla sorumlu tutup durma. Kendine, 'Neden bir sirke gidip duruyorsun?' diye sor. Güzel söz."

Tarkan'ın bu hamlesi takipçileri ve müzikseverler tarafından polemiklere verilmiş net bir yanıt olarak yorumlandı ve kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak gündemin üst sıralarına yerleşti.