Tarkan'dan Olay Yaratan "Palyaço" Göndermesi

Tarkan'dan Emre Kaya polemiği sonrası şok "Sirk ve Palyaço" paylaşımı! Megastar'ın sosyal medyayı sallayan manidar sözünün detayları burada.

Tarkan'dan Olay Yaratan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-05-2026 13:05

Müzik dünyasında bir süredir devam eden "bestecilik" polemiğine Tarkan da dahil oldu. Hakkındaki iddialara doğrudan bir basın açıklaması yapmak yerine daha çok kendi tarzında bir yöntem seçen sanatçı önce bir hayranının kendisini savunduğu videoya yorum yaptı; hemen ardından da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir aforizma paylaştı.

Polemik Nasıl Başladı?

Her şey şarkıcı Emre Kaya'nın katıldığı bir televizyon programında Tarkan hakkında yaptığı yorumlarla başladı. Kaya, Tarkan'ın iyi bir şarkı yazarı olduğunu ancak gerçek bir besteci olarak kabul edilemeyeceğini iddia etti.

Bu iddiaların ardından sosyal medya içerik üreticisi Faruk Teymur, Tarkan'ın Ajda Pekkan, Bülent Ersoy ve Sibel Can gibi dev isimlere verdiği hit şarkıları hatırlatan bir video yayınladı. Teymur videoda "Michael Jackson dinlese 'Bunu nasıl ben yapmadım' derdi" diyerek Megastar'a destek çıktı.

Tarkan: Kendimi Müdafaa Etmek Gibi Gereksiz Gayretlere Girmem

Kısa sürede yayılan bu videoyu Tarkan da karşılıksız bırakmadı. Tartışmaların içine doğrudan çekilmek istemeyen usta sanatçı hayranının paylaşımının altına şu samimi yorumu yazdı:

"Çok teşekkür ederim Faruk kardeş. Paylaşımın mutlu etti. Beni bilen iyi bilir ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti ne yalan söyleyeyim. Çok sevgiler."

Sosyal Medyada Çok Konuşulan "Sirk" Paylaşımı

Bu teşekkür yorumunun hemen arkasından Tarkan kişisel hesabından isim vermeden eleştirilere gönderme yapan bir söz paylaştı. Magazin dünyasındaki sığ tartışmaları hedef aldığı düşünülen o paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bir palyaçoyu, palyaçoluk yapmakla sorumlu tutup durma. Kendine, 'Neden bir sirke gidip duruyorsun?' diye sor. Güzel söz."

Tarkan'ın bu hamlesi takipçileri ve müzikseverler tarafından polemiklere verilmiş net bir yanıt olarak yorumlandı ve kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak gündemin üst sıralarına yerleşti.

Benzer Haberler
Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı Nişanlanıyor! Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı Nişanlanıyor!
Nergis Öztürk Ekranlara Dönüyor: İşte Yeni Projesi... Nergis Öztürk Ekranlara Dönüyor: İşte Yeni Projesi...
Taze Anne Bestemsu Özdemir Sessizliğini Bozdu: Oğlunun Gelecekteki Mesleğini Açıkladı Taze Anne Bestemsu Özdemir Sessizliğini Bozdu: Oğlunun Gelecekteki Mesleğini Açıkladı
Ece Seçkin 1.5 Ayda Eridi! Ankara Konserindeki Fit Hali Sosyal Medyayı Salladı Ece Seçkin 1.5 Ayda Eridi! Ankara Konserindeki Fit Hali Sosyal Medyayı Salladı
Hakkında Yakalama Kararı Çıktığı İddia Edilmişti: Tan Taşçı Sessizliğini Bozdu! Hakkında Yakalama Kararı Çıktığı İddia Edilmişti: Tan Taşçı Sessizliğini Bozdu!
Gonca Vuslateri ve Kızı Asya'dan İç Isıtan Pozlar Gonca Vuslateri ve Kızı Asya'dan İç Isıtan Pozlar
ÇOK OKUNANLAR
Derin Beşikçioğlu ve Kaan Sevi’den Beklenen Aşk İtirafı Geldi
  • 15-05-2026 12:10

Derin Beşikçioğlu ve Kaan Sevi’den Beklenen Aşk İtirafı Geldi

Burak Berkay Akgül'ün Yeni Projesi Belli Oldu!
  • 18-05-2026 09:38

Burak Berkay Akgül'ün Yeni Projesi Belli Oldu!

Tarkan'dan Olay Yaratan
  • 21-05-2026 13:05

Tarkan'dan Olay Yaratan "Palyaço" Göndermesi

Rafet El Roman Çılgın Dansını Dubai'ye Taşıdı!
  • 21-05-2026 10:53

Rafet El Roman Çılgın Dansını Dubai'ye Taşıdı!

Evlilik Teklifindeki O Gizli Detay Ortaya Çıktı
  • 14-05-2026 18:50

Evlilik Teklifindeki O Gizli Detay Ortaya Çıktı