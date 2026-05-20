Yeraltı Dizisine Sürpriz İsim!

Yeraltı'na Eren Ören dahil oluyor. Genç ismin performansı merakla bekleniyor.

Sezon Finaline Gidiyor

Dizi ara vermeye hazırlanıyor. 20 Mayıs'ta yayınlanacak olan bölümüyle ikinci sezonunu noktalayacak. Yapım tatile girmeden önce kadrosuna yeni bir isim kattı.

Cihan Karakteri Geliyor

Eren Ören Yeraltı'na konuk oyuncu olarak geliyor. Genç oyuncu Cihan'ı canlandıracak. Karakter dizinin en kritik düğüm noktalarından birini oluşturacak.

Azize'nin Gizemli Oğlu

Aktör Azize'nin oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak. Cihan'ın gelişi büyük sırları ve gizli hesaplaşmaları yeniden tetikleyecek. Bu aile içi yüzleşme gelecek sezonun ana hikaye aksını da belirleyecek. Eren Ören'in sergileyeceği performansla diziye nasıl bir soluk getireceği merak ediliyor.

Sezon Finali Merakla Bekleniyor

Bu sezon ekrana damga vuran yapımlardan biri olan Yeraltı'nın sezon finali merakla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerinde yer alıyor.