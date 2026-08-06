Yeraltı Dizisinde Skandal İddia: 17 Yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi'nin Babasından Suç Duyurusu!

Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası kızının rol arkadaşı Hakan Çelebi ve menajeri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şok iddialar ve ajans açıklaması haberimizde.

Yeraltı Dizisinde Skandal İddia: 17 Yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi'nin Babasından Suç Duyurusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 10:33

Yeraltı dizisinde Melek karakterine hayat veren 17 yaşındaki genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi magazin ve dizi dünyasını sarsan ağır iddialarla savcılığa başvurdu. Baba Çiftçi reşit olmayan kızının aynı dizide rol alan ve kendisinden 10 yaş büyük olan rol arkadaşı Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığını öne sürerek hem oyuncu hem de bağlı olduğu menajerlik şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

WhatsApp Mesajlarında İspatını Gördüm

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan ifade tutanağında baba Ünal Çiftçi kızının WhatsApp yazışmalarını incelediğinde bu ilişkiyi fark ettiğini belirtti. Kızının OnTalent Menajerlik bünyesinde çalıştığını ifade eden Çiftçi, henüz reşit olmayan bir çocuğun mesleki faaliyetlerinde babası olarak kendi rızasının ve onayının alınmadığını vurguladı. Baba Çiftçi şirket sahibi Gözde Yılmaz ve dizideki rol arkadaşı Hakan Çelebi hakkında şikayetçi olduğunu dile getirirken anne ile evliliklerinin sürdüğünü fakat annenin bu duruma sessiz kaldığını iddia etti.

Menajerlik Şirketinden Yasal Hak ve Çocuğun Üstün Yararı Vurgusu

Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği oyuncu Hakan Çelebi sessizliğini korurken OnTalent Menajerlik yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Şirket 17 yaşındaki genç oyuncunun özel hayatının kamuoyu önünde tartışılmasını kınayarak "çocuğun üstün yararı" ve mahremiyet ilkesine dikkat çekti. Açıklamada Çiftçi'nin tüm oyunculuk sözleşmelerinin ve faaliyetlerinin yasal temsilcisinin onayıyla mevzuata uygun yürütüldüğü savunuldu. Şirket haklarında ortaya atılan asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlatacaklarını belirterek önceliklerinin genç oyuncunun mesleki geleceğini korumak olduğunu duyurdu.

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