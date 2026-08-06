Daha 17 Kadrosuna Sürpriz Transferler: Hikayenin Seyri Baştan Aşağı Değişiyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17 kadrosuna Emir Sarıhan, Ebru Emre ve Boğaçhan Kutal katıldı. 9 Ağustos'ta yayınlanacak yeni bölüm detayları haberimizde.

Daha 17 Kadrosuna Sürpriz Transferler: Hikayenin Seyri Baştan Aşağı Değişiyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 10:55

Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Daha 17 güçlü oyuncu kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle hikayenin seyrini değiştirmeye hazırlanıyor. Ege'nin büyüleyici atmosferinde Bodrum'da çekimleri devam eden ve yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ile Murat Aksu'nun oturduğu Pastel Film imzalı dizi seyirciyi ekrana kilitleyecek yeni sürprizlere imza atıyor.

Doğukan Karakteri ve Ailesi Dengeleri Değiştirecek

Sevilen diziye son olarak genç ve yetenekli oyuncu Emir Sarıhan dahil oldu. Dizide Doğukan karakterine hayat verecek olan Sarıhan hikayeye tek başına değil tüm ailesiyle birlikte adım atıyor. Doğukan dizinin kilit isimlerinden Leyla’nın (Ceren Ayruk) çocukluk arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak. Yurt dışında üniversite eğitimini tamamlayıp dönen Doğukan'ın gelişi karakterler arasındaki tüm dinamikleri baştan aşağı yenileyecek.

Kadroya İki Usta İsim Dahil Oldu

Doğukan'ın ailesinin diziye katılmasıyla birlikte kadro iki tecrübeli oyuncuyla daha güçlendi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Doğukan'ın annesi Berna rolünü başarılı oyuncu Ebru Emre üstlenirken babası Eşref karakterini ise Boğaçhan Kutal canlandıracak. Akkaya ailesinin geçmişinden gelen bu sürpriz isimlerin ve çözülmemiş sırların kasabadaki dengeleri nasıl altüst edeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Yeni oyuncuların hikayeye katıldığı ilk bölüm ise 9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak.

Benzer Haberler
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz
Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!