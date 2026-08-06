Daha 17 Kadrosuna Sürpriz Transferler: Hikayenin Seyri Baştan Aşağı Değişiyor!

Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Daha 17 güçlü oyuncu kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle hikayenin seyrini değiştirmeye hazırlanıyor. Ege'nin büyüleyici atmosferinde Bodrum'da çekimleri devam eden ve yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ile Murat Aksu'nun oturduğu Pastel Film imzalı dizi seyirciyi ekrana kilitleyecek yeni sürprizlere imza atıyor.

Doğukan Karakteri ve Ailesi Dengeleri Değiştirecek

Sevilen diziye son olarak genç ve yetenekli oyuncu Emir Sarıhan dahil oldu. Dizide Doğukan karakterine hayat verecek olan Sarıhan hikayeye tek başına değil tüm ailesiyle birlikte adım atıyor. Doğukan dizinin kilit isimlerinden Leyla’nın (Ceren Ayruk) çocukluk arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak. Yurt dışında üniversite eğitimini tamamlayıp dönen Doğukan'ın gelişi karakterler arasındaki tüm dinamikleri baştan aşağı yenileyecek.

Kadroya İki Usta İsim Dahil Oldu

Doğukan'ın ailesinin diziye katılmasıyla birlikte kadro iki tecrübeli oyuncuyla daha güçlendi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Doğukan'ın annesi Berna rolünü başarılı oyuncu Ebru Emre üstlenirken babası Eşref karakterini ise Boğaçhan Kutal canlandıracak. Akkaya ailesinin geçmişinden gelen bu sürpriz isimlerin ve çözülmemiş sırların kasabadaki dengeleri nasıl altüst edeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Yeni oyuncuların hikayeye katıldığı ilk bölüm ise 9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak.