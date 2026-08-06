Serdar Ortaç Hayalindeki Hayatı Açıkladı: Emeklilik Planı Ortaya Çıktı

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Serdar Ortaç yeni projesinin klip çekimleri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak samimi açıklamalarda bulundu. Yıllardır şarkılarıyla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan ünlü sanatçı kariyer planlamasından gelecek hedeflerine ve emeklilik hayallerine kadar pek çok dikkat çekici detay paylaştı.

Yıllık 10 Şarkılık Dev Proje Planı

Önümüzdeki 4-5 yıl boyunca müzik üretimine kesintisiz devam etmeyi düşündüğünü belirten Serdar Ortaç her yıl dinleyicilerine 10 yeni şarkı sunmayı hedeflediğini açıkladı. Planlı bir çalışma takvimi oluşturduğunu söyleyen ünlü popçu "Bir tanesi gitti geçen hafta üç tane daha gitti. Altı şarkı kaldı. Her sene 10 şarkı verebileceğim şekilde plan yaptım" ifadelerini kullanarak üretim temposunu düşürmeden çalışmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

Konser Gelmezse Emekli Olurum

Emeklilik süreciyle ilgili sorulara içtenlikle yanıt veren 56 yaşındaki sanatçı konser teklifi gelmediği takdirde tamamen emekliye ayrılacağını ifade etti. Şehrin gürültüsünden uzak, sakin bir yaşam düşlediğini belirten Ortaç hayalindeki emeklilik hayatını şu sözlerle özetledi: "Bir köyde oturuyorum kahvemi içiyorum. Üç beş dost, iki üç aile... Hayat öyle geçer." Ünlü sanatçının bu açıklamaları sevenleri tarafından yoğun ilgi görürken köye yerleşme fikri magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.