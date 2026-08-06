Derya Uluğ ve Nişanlısı Asil Gök'ün Kano Kazası Güldürdü: "Noldu Böyle!"

Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök kano yaparken denize düştü! Asil Gök'ün "Noldu böyle" notuyla paylaştığı eğlenceli video sosyal medyayı salladı.

Derya Uluğ ve Nişanlısı Asil Gök'ün Kano Kazası Güldürdü:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 10:02

Türk pop müziğinin sevilen ve başarılı çiftlerinden Derya Uluğ ile müzisyen nişanlısı Asil Gök birlikte çıktıkları yaz tatilinden eğlenceli ve komik anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Hem müzik kariyerlerindeki başarılı ortaklıklarıyla hem de uzun yıllardır devam eden mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının en çok beğenilen çiftleri arasında yer alan ikili bu kez kano yaptıkları sırada yaşadıkları talihsiz ama bir o kadar da neşeli anlarla gündeme geldi.

Kano Keyfi Denizde Bitti

Yaz sezonunun ve sıcak havanın tadını denizde çıkaran ünlü çift kano yapmak için küreklerin başına geçti. Su üzerinde keyifli anlar yaşayan ikili bir anlık denge kaybı sonucunda kendilerini aniden suyun içinde buldu. Kanonun devrilmesiyle birlikte Derya Uluğ ve Asil Gök'ün denize düştüğü o anlar saniye saniye kaydedildi. Kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlatan çift yaşanan bu sürpriz olayı kahkahalarla karşıladı.

Noldu Böyle Paylaşımına Beğeni Yağdı

Müzisyen Asil Gök kano üzerinden denize düştükleri o anlara ait eğlenceli videoyu kısa süre içerisinde kişisel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımının altına esprili bir dille "Noldu böyle" notunu düşen ünlü isim takipçilerini güldürdü. Paylaşılan video kısa sürede dijital platformlarda ve sosyal medyada viral olurken magazin sayfaları tarafından da yoğun ilgi gördü.

Kullanıcılar videonun altına "Nazar değdi", "Yazın en neşeli düşüşü" ve "Yine çok tatlısınız" gibi binlerce eğlenceli ve övgü dolu yorum yaptı. Çiftin doğal ve samimi halleri hayranlarından bir kez daha tam not almayı başardı.

Benzer Haberler
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz
Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!