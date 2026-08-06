Derya Uluğ ve Nişanlısı Asil Gök'ün Kano Kazası Güldürdü: "Noldu Böyle!"

Türk pop müziğinin sevilen ve başarılı çiftlerinden Derya Uluğ ile müzisyen nişanlısı Asil Gök birlikte çıktıkları yaz tatilinden eğlenceli ve komik anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Hem müzik kariyerlerindeki başarılı ortaklıklarıyla hem de uzun yıllardır devam eden mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının en çok beğenilen çiftleri arasında yer alan ikili bu kez kano yaptıkları sırada yaşadıkları talihsiz ama bir o kadar da neşeli anlarla gündeme geldi.

Kano Keyfi Denizde Bitti

Yaz sezonunun ve sıcak havanın tadını denizde çıkaran ünlü çift kano yapmak için küreklerin başına geçti. Su üzerinde keyifli anlar yaşayan ikili bir anlık denge kaybı sonucunda kendilerini aniden suyun içinde buldu. Kanonun devrilmesiyle birlikte Derya Uluğ ve Asil Gök'ün denize düştüğü o anlar saniye saniye kaydedildi. Kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlatan çift yaşanan bu sürpriz olayı kahkahalarla karşıladı.

Noldu Böyle Paylaşımına Beğeni Yağdı

Asil Gök, nişanlısı Derya Uluğ ile denize düştüğü anları paylaştı. pic.twitter.com/rBO5BgPwla — Populicc (@populicc) August 5, 2026

Müzisyen Asil Gök kano üzerinden denize düştükleri o anlara ait eğlenceli videoyu kısa süre içerisinde kişisel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımının altına esprili bir dille "Noldu böyle" notunu düşen ünlü isim takipçilerini güldürdü. Paylaşılan video kısa sürede dijital platformlarda ve sosyal medyada viral olurken magazin sayfaları tarafından da yoğun ilgi gördü.

Kullanıcılar videonun altına "Nazar değdi", "Yazın en neşeli düşüşü" ve "Yine çok tatlısınız" gibi binlerce eğlenceli ve övgü dolu yorum yaptı. Çiftin doğal ve samimi halleri hayranlarından bir kez daha tam not almayı başardı.