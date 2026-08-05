Kadir Öldü mü? Çirkin'in Yeni Sezonu İçin Kritik Bekleyiş

Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak'ı buluşturan Çirkin dizisi yayınlanan 8. bölümüyle sezon finali yaptı. Sezonun beklenenden erken tamamlanması, diziyi yakından takip eden izleyicileri şaşırttı. Özellikle final bölümünde yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından herkesin aklındaki tek soru yeni sezonun ne zaman başlayacağı oldu.

Şimdilik yapım ekibinden ya da kanal cephesinden net bir yayın tarihi açıklanmış değil. Ancak kulislerde konuşulanlara göre dizinin ikinci sezonunun Eylül ya da Ekim ayında izleyiciyle yeniden buluşması bekleniyor. Resmi açıklama gelene kadar bu tarihler yalnızca beklenti olarak değerlendiriliyor.

Reytinglerde Zirvede Veda Etti

Sezon finali sadece hikâyesiyle değil, reyting sonuçlarıyla da dikkat çekti. Çirkin yayınlandığı akşam Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Bu başarı, dizinin ikinci sezonuna yönelik beklentiyi de iyice artırdı.

İzleyiciler özellikle güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici hikâyesi ve temposu yüksek sahneler nedeniyle dizinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla beklediklerini sosyal medyada sık sık dile getiriyor.

Final Bölümünde Ortalık Karıştı

Sezon finalinde adeta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Ferhat'ın elindeki şantaj görüntüleri Kadir'i zor durumda bırakırken, Meryem ise yaşananların ardından çok kritik bir karar verdi. Sevdiği adamın daha fazla zarar görmesini istemeyen Meryem, sabahın ilk saatlerinde emniyete giderek suçunu itiraf etti.

Tam her şey farklı bir yöne giderken bu kez Kadir büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Meryem'i durdurmak için yola çıkan Kadir, Tekin'in aracını üzerine sürmesiyle ağır bir kaza geçirdi. Bölüm, Kadir'in yaşam mücadelesi verdiği ve Meryem'in kelepçelerle cezaevine götürüldüğü sahnelerle sona erdi.

Bu çarpıcı final, ikinci sezonda neler yaşanacağına dair merakı daha da artırdı. Özellikle Kadir'in akıbeti ve Meryem'in cezaevi sürecinin nasıl ilerleyeceği, yeni sezonun en çok konuşulacak konuları arasında yer alıyor.