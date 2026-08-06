Yasemin Yürük'ün Zorlu Mücadelesi: Kaval Kemiği Kırılan Ünlü İsim Pes Etmedi!

2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubunun unutulmaz üyelerinden Yasemin Yürük geçtiğimiz aylarda yaşadığı talihsiz kazanın ardından sergilediği azimli mücadeleyle takdir topluyor. Etiler'de yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek yere düşen ve apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının ön kaval kemiğinde ciddi bir kırık oluştuğu tespit edilmişti. Yaşadığı bu zorlu sürecin ardından evinde rehabilitasyon dönemine giren Yürük sosyal medya paylaşımlarıyla moral depolamaya devam ediyor.

Kaval Kemiğine Platin Takıldı Dostlarına Sitem Etti

Hastanede sekiz gün boyunca müşahede altında tutulan ve bacağına platin takılan Yasemin Yürük tedavi sürecinin sanıldığından çok daha ağrılı ve ciddi geçtiğini dile getirmişti. Sıradan bir kırık yaşamadığını vurgulayan ünlü sanatçı hastanede yattığı süre boyunca kendisini yalnız bırakan çevresine de sitem etmişti. Yürük yaptığı açıklamada "Bir dostunuz bu kadar uzun hastanede kalıyorsa ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu süreçte herkesi tanımış oldum ama çok şanslıyım ki pırlanta gibi arkadaşlarım da varmış" diyerek gerçek dostlarını gördüğünü ifade etmişti.

Dört Ay Sonra Evinde Antrenmanlara Başladı

Talihsiz kazanın üzerinden yaklaşık dört ay geçmesine rağmen iyileşme sürecini aksatmayan Yasemin Yürük pes etmeyen yapısıyla hayranlarına ilham veriyor. Evinde gerçekleştirdiği egzersiz ve fizik tedavi antrenmanlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü isim azmi ve pozitif enerjisiyle dikkat çekiyor. Zorlu operasyona ve ağrılarına rağmen spordan kopmayan şarkıcının bu azimli halleri kısa sürede takipçilerinden ve sevenlerinden yoğun ilgi görerek takdir topladı.